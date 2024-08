Torino, Wolfe costa meno ma Gosens è la priorità

Metz, Berlino e Stokeon-Trent. Tre città che messe insieme non riconducono ad alcun significato, ma che per il Toro nella giornata di ieri sono state importanti per ragioni differenti. E per scenari che possono cambiare da un momento all'altro in chiave mercato. In Francia si è messo in mostra Valentino Lazaro: oggi è l'esterno sinistro titolare della corsia granata e ha trovato un bel gol nell'amichevole contro il Metz. I rumors non lo infastidiscono, anzi lo spronano a dare di più, a prendersi una titolarità a dispetto delle tante indiscrezioni che riguardano il suo ruolo al Toro. In Germania, invece, è andata in scena l'amichevole Union Berlino-Lione. Con Robin Gosens titolare e padrone del versante mancino. Non una grande prestazione quella del tedesco (pesa il 4-0 finale in favore dei transalpini), ma nel primo tempo ha salvato un gol praticamente già fatto su una conclusione di Mikautadze. Ciò significa che i tempi per una cessione, pur essendo calcio d'agosto, sono tutt'altro che maturi: l'Union Berlino, prima di prendere Bernardo dal Bochum, continua a pretendere gli stessi soldi di sempre. Dieci milioni di euro, non uno di meno. Per Vagnati l'ex Inter e Atalanta, al quale ha già strappato un ok di massima per un possibile trasferimento sotto la Mole, resta il primo obiettivo. Ma alle cifre che Cairo ritiene congrue: 8 milioni, quelli offerti dal Toroper il giocatore, bastano e avanzano. Peccato, però, che i tedeschi non cedano nemmeno di fronte alla volontà del ragazzo di tornare in Italia. Gosens, dunque, resta in stand-by. Nonostante sia ancora la prima opzione per la fascia sinistra.