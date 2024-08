Gosens -Torino, vicino il rientro in Italia: l'agente è a Berlino

Un passo avanti, importante, nella trattativa per portare Robin Gosens a Torino è stato fatto ieri pomeriggio. Dopo l’accordo trovato nel weekend tra l’Union Berlino e il Bochum per il passaggio di Bernardo nel club della capitale tedesca, il procuratore del terzino ex Inter e Atalanta, Gianluca Mancini , ha incontrato proprio in Germania i dirigenti dell’Union per capire quali fossero ora le loro intenzioni e soprattutto per cercare di arrivare a un’intesa per la partenza del calciatore. Non è un mistero che lo stesso Gosens si sia detto pronto a preparare le valigie e a tornare a essere protagonista nel campionato italiano: negli scorsi giorni si sono intensificati i colloqui tra Davide Vagnati e l’entourage dell'esterno ed è stato trovato anche un accordo di massima per l'ingaggio, resta da ottenere però il sì dell'Union Berlino, anche se la fumata bianca sembra ora essere più vicina.

Toro-Gosens: l'accordo con Berlino

Per l’intesa definitiva va trovato l’accordo economico tra le due società, ma ciò che è emerso dal vertice di Berlino di ieri pomeriggio è la disponibilità delle varie parti di trattare per giungere a una soluzione che possa accontentare tutti. I discorsi proseguiranno nelle prossime ore, anche perché Davide Vagnati vorrebbe consegnare al più presto il nuovo innesto a Paolo Vanoli: domenica sera il Torino farà il proprio debutto ufficiale nella nuova stagione nel match di Coppa Italia da dentro o fuori con il Cosenza, la settimana dopo se la dovrà vedere contro il Milan a San Siro nella prima giornata di campionato. Gosens potrebbe aver bisogno di un po’ di tempo per integrarsi nel sistema di gioco, ma va comunque sottolineato il fatto che Vanoli si ritroverebbe comunque un giocatore pronto dal punto di vista atletico: in queste settimane il terzino ha svolto l’intera preparazione estiva con l’Union Berlino ed è stato protagonista anche nelle varie amichevoli disputate dalla squadra, l’ultima delle quali è andata in scena quasi in contemporanea con la vittoria del Torino per 3-0 sul campo del Metz.

Gosens: la mossa del Toro

In quegli stessi minuti l’Union Berlino veniva sconfitta per 4-0 dall’Olympique Lione (contro cui i granata pochi giorni prima avevano pareggiato 0-0): se il risultato finale non interessa più di tanto in casa Torino, ciò che a questo punto importa è sapere che Gosens quell'amichevole l'ha giocata da titolare a testimonianza del buono stato di forma fisica. Poi, se la trattativa per il suo arrivo sotto la Mole dovesse effettivamente concretizzarsi, saranno Vanoli e il suo staff a verificare effettivamente il livello della sua condizione. Ma ci sarà tempo per pensare a questo, prima va trovato l’accordo con l’Union Berlino, che aspetta una nuova mossa da parte del Torino: un’offerta che almeno si avvicini maggiormente a quei 10 milioni chiesti per il cartellino del terzino. Una cifra richiesta sia per un eventuale trasferimento a titolo definitivo, sia nel caso in cui la formula dovesse essere quella del prestito con obbligo di riscatto.