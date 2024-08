Vlasic: "L'Europa è un obbligo per il Torino"

Il 10 sulla schiena, il numero per eccellenza dei fantasisti: riparte da questo Nikola Vlasic , che in questi giorni sta lavorando al Filadelfia per smaltire l’infortunio muscolare patito mentre era all’Europeo. Ieri pomeriggio, alla Rinascente, ha presentato la nuova prima maglia del Torino.

Vlasic: per prima cosa, come stai?

«Sto bene, sto lavorando per tornare in campo il prima possibile. Sono vicino al rientro, domenica contro il Cosenza non ci sarò, poi vedremo per il Milan».

Non hai potuto fare il ritiro ma hai avuto modo di parlare con Vanoli?

«Sì, abbiamo parlato anche se non tantissimo. Ho trovato un allenatore a cui piace far giocare le sue squadra».

Vanoli ti ha parlato anche del tuo ruolo?

«Sì, però ora prima di pensare alla posizione voglio recuperare dall’infortunio e tornare a giocare».

Nel 3-5-2 ti vedi anche come seconda punta?

«Posso giocare anche come seconda punta, ma per me è meglio giocare in mezzo al campo, da mezzala destra o sinistra è uguale. Penso che questa sia la miglior posizione per me».

Il finale della scorsa stagione è stato un po’ amaro, tra l’infortunio con il Torino e poi quello in Nazionale. Come riparti?

«L’anno scorso ho giocato gli ultimi 2-3 mesi con un dolore continuo, poi avrei voluto giocare di più anche in Nazionale ma non è stato possibile. Adesso voglio solo tornare in campo per aiutare la mia squadra».