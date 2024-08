Torino e Ovs, insieme con stile in Serie A

TORINO - Il Torino Football Club e OVS annunciano una nuova partnership. L’azienda italiana diventa Official Fashion Partner del Club granata e vestirà la Prima Squadra del Torino FC con le collezioni del brand PIOMBO. OVS è l’azienda leader in Italia nell’abbigliamento uomo, donna, bambino. Presente sul territorio italiano e all’estero con circa 1300 negozi e su e-shop, OVS si è evoluta verso un modello di piattaforma - fisica e virtuale - che sviluppa e produce una selezione accurata di marchi dedicati a vari stili di vita e in grado di soddisfare le esigenze di un’ampia pluralità di clienti con un eccellente rapporto qualità-prezzo. OVS ospita in esclusiva, all’interno dei suoi store, le collezioni PIOMBO. Disegnate da Massimo Piombo , e realizzate grazie alla sinergia tra il team di prodotto interno e la forza del sourcing OVS, esprimono il gusto e il talento del noto designer italiano nel distintivo gioco di accostamenti di forme e colori, nella ricerca dei tessuti e nella cura dei dettagli, frutto delle ricerche e ispirazioni tratte dai suoi viaggi.

Torino, Ovs e le parole sull'accordo

Urbano Cairo, presidente del Torino FC: «Siamo molto contenti di annunciare la nuova partnership con OVS quale Official Fashion Partner del Torino FC. Azienda italiana con oltre 50 anni di storia e leader nel proprio settore, in un panorama sempre più competitivo e concorrenziale OVS è un brand in crescita con cui potremo sviluppare forti sinergie tra il mondo dello sport e quello della moda. I nostri tesserati indosseranno infatti una linea dedicata, PIOMBO, marchio distintivo di OVS che esprime compiutamente l’estro creativo dello stilista Massimo Piombo. Sono perciò lieto di accogliere OVS nella nostra grande famiglia granata: buon lavoro e Sempre Forza Toro!». Stefano Beraldo, amministratore delegato di OVS: «OVS sta dedicando grande attenzione al mondo dello sport, ideando capi dedicati a diverse discipline. È in questo percorso che si inserisce la partnership con il Torino FC, uno dei club più antichi e prestigiosi del calcio italiano, con l’obiettivo di esplorare nuovi territori. OVS vestirà la squadra e lo staff con il gusto, la raffinatezza e lo stile distintivo che caratterizzano il marchio PIOMBO. OVS e Torino Football Club, protagonisti che giocano su campi diversi ma uniti da valori condivisi: tenacia nel raggiungere gli obiettivi, passione, senso di appartenenza». Due le collezioni: una formale con abito monopetto blu, camicia bastoncino e bianca, cravatta a pois blu-granata colore dello stemma del Torino FC. L’altra casual con t-shirt, felpa, chinos in tessuto tecnico stretch. Entrambe nei colori “blu PIOMBO”, personalizzate con il logo del brand e lo stemma del Torino FC.