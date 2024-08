Toro, l'alternativa a Gosens è pronta: la situazione sul mercato

L’opera di convincimento può dirsi terminata: il Toro nel suo assieme si è speso per orientare la scelta di Robin Gosens , provando attraverso le telefonate partite da Vanoli, Zapata e Bellanova (con i quali il tedesco ha giocato nell’Atalanta) a far sì che l’esterno sinistro decidesse per la destinazione granata. Il profilo ideale per rinforzare la corsia mancina del Toro si è preso ancora qualche ora per scegliere, con Cairo e Vagnati - ancora ieri febbrilmente al telefono con l’agente Gianluca Mancini - che attendono una risposta entro domani. «Gosens è ancora indeciso, e quando ci si mette troppo poi diventa difficile», ha spiegato il presidente a margine del “Mamma e Papà Cairo”.

Gosens a un bivio

Il problema fondamentale, in ottica granata, è che quando sembrava che l’ex di Atalanta e Inter fosse deciso a lasciare l’Union Berlino per passare al Torino (con un triennale da 1,7 milioni a stagione e 9 al club per il prestito con obbligo di riscatto), è intervenuto Bo Svensson, nuovo tecnico del club tedesco, instillando un forte dubbio nel giocatore. Che gradisce l’ipotesi del ritorno in Italia e che tornerebbe volentieri a sfornare assist per Zapata, ma che è anche allettato dalle controproposte formulate dallo stesso Svensson. Il quale ha garantito a Gosens una pronta risalita dell’Union Berlino, nella passata Bundesliga salvatosi con difficoltà e in questa deciso a tornare nelle parti alte della classifica (nel ‘22 i berlinesi erano andati in Champions col 4° posto). Inoltre Svensson vuole assegnare la fascia di capitano al prolifico terzino, in modo tale da certificare la centralità di Gosens nel suo progetto tecnico: da qui l’indecisione del calciatore.

L'alternativa a Gosens

In tal senso, e puntando a mantenere alto il profilo dell’esterno sinistro da prendere - Gosens a scanso di equivoci è una spanna sopra tutti, per capacità di sintetizzare fase difensiva e doti offensive -, Vagnati nelle ultime ore è tornato a confrontarsi con l’entourage di un obiettivo di lungo corso. Il dt ha aperto una trattativa per Borna Sosa, croato che lo stesso uomo mercato di Cairo era andato a visionare ad Amsterdam. Fosse perso Gosens, quello dell’esterno sinistro dell’Ajax sarebbe comunque un colpo importante, come certificano i 46 assist vincenti sfornati in 177 partite disputate in carriera. Un numero considerevole, per quanto non accompagnato dalla verve realizzativa che anima Gosens: Borna Sosa ha segnato 5 gol, a fronte dei 47 del tedesco (in 365 gare).