Toro, Adams è pronto per il Milan: Sanabria inizia a rischiare il posto

I desideri degli attaccanti che cambiano casacca sono spesso prevedibili. Come immaginare, per esempio, un ingresso in campo nel finale sullo 0-0 e decidere il match della propria nuova squadra con un gol in pieno recupero. Poi, ovviamente, c'è la realtà. E comunque a Ché Adams non è andata sicuramente male la prima volta con la maglia del Toro. A metà ripresa lo scozzese prende il posto di Tonny Sanabria , fino a quel momento a dir poco letargico. In pochi minuti si rende immediatamente conto delle difficoltà del nostro calcio: la difesa del Cosenza spesso raddoppia sull'attaccante, che di palloni ne tocca col contagocce. Ma alla prima occasione interessante Adams si fa trovare pronto: si allarga e col destro serve Zapata, che la spinge in porta, 2-0. Chiudendo, fra gli applausi di tutto il Grande Torino, la notte di Coppa Italia.

Vanoli soddisfatto

Per Paolo Vanoli non poteva esserci notizia migliore: l'ex attaccante del Southampton è sempre più sintonizzato con la realtà granata. Focus molto chiaro, sebbene la condizione fisica debba ancora migliorare. Anche per questo motivo, persino nelle amichevoli, il tecnico ha voluto dare minuti ad Adams sempre da subentrato. Per togliergli un po’ di pressione e per dargli un tempo fisiologico di comprensione del nostro calcio. Col Cosenza l'assaggio d’Italia l'ha avuto: spazi ridotti per portare palla e marcature strette, non soltanto sui calci piazzati. Ma Ché non si è abbattuto, anzi ha trovato il modo per sbrogliare la matassa. Regalandosi il primo assist col Toro.

Inserimento graduale

E adesso? Il messaggio di Adams è già rivolto alla sfida contro il Milan di sabato sera. Troppo presto immaginare lo scozzese in campo dall’inizio: Vanoli dovrà ponderare questa scelta e l’utilizzo a gara in corso, visto l’impatto molto positivo avuto contro il Cosenza, potrebbe essere ancora la strada più comoda da percorrere. Anche perché Sanabria, pur deludente, va salvaguardato almeno in questa fase: spedirlo in panchina già alla prima di campionato potrebbe essere deleterio sul lungo periodo, sebbene le gambe del paraguaiano siano decisamente imballate. Adams, in ogni caso, si farà trovare pronto. Le indicazioni di Vanoli gli sono già chiare: il tecnico gli chiede di giocare vicino a Zapata, con movimenti continui che possano mettere nelle condizioni il Toro di avere sempre una presenza fissa in area. E finora lo scozzese ha dimostrato di saper coesistere bene con il colombiano.

Pellegri sul mercato

Adams - che in poco tempo ha oscurato anche l’altro rivale di reparto Pellegri, ormai ai margini del nuovo progetto del Torino e difatti ancora e sempre sul mercato - non ha avuto crisi di rigetto di fronte ai primi concetti “italiani”, per cui l’ambientamento prosegue senza intoppi. E con i primi applausi dei tifosi granata, incuriositi di fronte ad un attaccante non conosciutissimo, ma che in Inghilterra fra Premier League (25 reti in 124 presenze) e Championship (49 gol in 156 partite) ha maturato numeri di tutto rispetto. Il Milan ha un pericolo in più da studiare: il nazionale scozzese può diventare la vera sorpresa della partita di sabato sera a San Siro, nel corso della ripresa. Può realizzare, poi, il sogno di segnare per la prima volta in Serie A a Milano: e a quel punto la realtà, se dovesse succedere, supererebbe di gran lunga la più fervida immaginazione.