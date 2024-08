Toro, Ferrante esclusivo: "Scommetto su Coco e Ricci. Buongiorno andava tenuto"

Toro su Hranac: offerti 5 milioni +1, può coprire 2 ruoli

Marco Ferrante, partiamo da Toro-Cosenza. Iniziare la stagione con una vittoria non è male.

«Sì, soprattutto perché sono partite che possono diventare delle vere e proprie trappole: il Napoli per poco non ci lascia le penne contro il Modena e la differenza di valori è davvero enorme. Il Toro contro il Cosenza non mi ha fatto una grande impressione sul piano del gioco, ma comunque è ancora una squadra equilibrata. I reparti si muovono bene e qualche idea nuova inizia ad intravedersi. Bisogna dare tempo a Vanoli: ha ragione quando dice che non bastano trenta giorni per cambiare filosofia ad un gruppo che arriva da tre anni con lo stesso allenatore»

Dietro l’angolo, però, c’è il Milan. Un esame già difficilissimo.

«Il tempo degli esperimenti è sicuramente finito. Spero di vedere un grande Toro a San Siro: una prestazione coraggiosa darebbe un bel segnale ai tifosi e anche al campionato. Mi auguro di vedere Adams titolare in attacco: il suo ingresso in campo in Coppa Italia mi è piaciuto molto. Non è facile, per un attaccante che arriva da un altro campionato. Invece ha subito confezionato un assist: brava la società a crederci. Sanabria, che è il classico bomber che arriva sempre a 30 ma mai a 31, ha bisogno di una sana pressione: la competitività davanti deve aumentare e Adams contribuirà a far crescere il reparto»

Le piace Duvan Zapata capitano?

«Ha fatto sempre gol nella sua vita e continuerà a farne: lui è la certezza del Toro, è un leader assoluto e con lui la doppia cifra è sicura pure quest’anno. Normale che Vanoli abbia scelto di dare la fascia al colombiano. Certo, non si può pensare di vivere solo grazie ai gol di Zapata e penso che ai granata manchi esattamente questo»

Il discorso riguarda anche le ambizioni del Toro?

«Assolutamente sì. Chiariamo un concetto: i miei trascorsi al Toro riguardano un periodo in cui non avevamo stabilità societaria e questo pesa enormemente. A Cairo bisogna riconoscere questo: cascasse il mondo oggi i granata in Serie B non ci vanno mai, nemmeno se fanno un brutto campionato. Il club è solido, non ha problemi e va avanti praticamente col pilota automatico. Ma i tifosi si chiedono sempre la stessa cosa: perché Atalanta, Fiorentina e Bologna, per esempio, riescono a fare risultati che per il Toro sono sempre impossibili? L’ambizione manca ancora, mi pare innegabile»

Pensa che Cairo sia parte del problema?

«Basti pensare alla cessione di Buongiorno: se una società decide di costruire una squadra ogni anno più forte aggiunge dei tasselli e non li vende. Il Toro non costruisce, ma sostituisce. Non vedo programmazione, vedo invece un pensiero rivolto alla giornata, ragionamenti stagione per stagione. Se guardo la rosa di oggi dico: ma se Zapata si becca un raffreddore, come fa il Toro a vincere una partita? Chi fa gol? Chi salta l’uomo? Chi toglie le castagne dal fuoco? I problemi sono sempre i soliti»