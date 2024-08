Toro, Cairo pronto a superare Pianelli: la data in cui si farà la storia

TORINO - Orfeo Pianelli lasciò la sede del Torino, una lussuosa palazzina di corso Vittorio Emanuele II, alle 21 e 18. Scese lentamente dallo scalone a gomito con l’animo in subbuglio, profondamente commosso, contando i gradini per cercare di ingannare se stesso, rallentando il tempo dei movimenti. Quello stesso scalone oggi lo salgono frotte di persone in accappatoio per dirigersi al piano nobile, dove fanno i massaggi: da anni lì ha sede un noto centro benessere. Terme e quant’altro. Era il 21 maggio del 1982. Pianelli lasciò la sede del Torino e scoppiò a piangere, quando si vide attorniato da un gruppo di cronisti che attendevano da ore. Parlando, rispondendo alle domande, ruppe gli argini agli angoli degli occhi: "Sì, ho firmato, ho venduto. Non mi hanno lasciato neppure un’azione e potete pensare questo cosa voglia dire per me. Una ventina di anni nel Torino sono una vita, ma non c’erano altre uscite. Ho dovuto aspettare tre ore per poter firmare. Ora vi saluto. Ma ci vedremo ancora. Intanto riceverete un comunicato della Pianelli & Traversa, nei prossimi giorni". Si chiudeva un’epoca, quel giorno di 42 anni fa. Ed esattamente quel giorno, sempre in quel giorno, il 21 maggio del 1982, Urbano Cairo compiva 25 anni. Tu pensa le coincidenze: l’addio del più grande presidente granata dopo Ferruccio Novo, e il compleanno di Cairo.