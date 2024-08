Vanoli: "Giocare così a San Siro senza prendere tre punti...la delusione c'è"

MILANO - "Quando vieni a Milano, fai una prestazione del genere e non vinci, un po' di delusione c'è. Ci siamo trovati di fronte una grandissima squadra nei cambi, i nostri cambi, invece, sono stati obbligati. Ai miei ragazzi, alla vigilia, ho chiesto coraggio e personalità. Finchè abbiamo mantenuto alcune situazioni abbiamo proposto calcio. I ragazzi nelle difficoltà si rifugiano in ciò che avevano fatto in tre anni e questo è un buon tassello per il futuro". Così, a Sky, Paolo Vanoli, allenatore del Torino dopo il pareggio di San Siro con i rossoneri che hanno rimontato nel finale i suoi.