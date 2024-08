Toro, Borna Sosa da tifoso a protagonista: il piano di Vanoli

Nel primo giorno da calciatore del Torino, Borna Sosa ha in realtà vestito i panni del tifoso. Ieri contro il Milan non ha potuto fare altro che sostenere i nuovi compagni e iniziare a vedere e capire da lontano quelle che sono le richieste di Paolo Vanoli ai suoi esterni. Avrà tempo in questi giorni per provare e riprovare al Filadelfia i vari movimenti che dovrà fare per poi riproporli, se verrà chiamato in causa, fra una settimana contro l’Atalanta. In quella che sarà la gara del debutto casalingo del Torino in questo campionato, il croato non si limiterà solamente al ruolo di spettatore avuto ieri: per la prima volta farà parte dell’elenco dei convocati, poi sarà Vanoli a decidere se e quanto minuti eventualmente concedergli. Sosa avrà un ruolo importante nella squadra granata, è stato preso dall’Ajax per essere il titolare sulla fascia sinistra, per fornire assist e segnare anche qualche gol con il suo mancino: prima però dovrà ritrovare la migliore condizione fisica. All’Ajax nelle ultime settimane ha vissuto da separato in casa e non ha svolto la preparazione con gli altri calciatori della formazione di Francesco Farioli, potrebbe aver bisogno quindi di un lavoro extra per portarsi quindi al pari di Duvan Zapata e compagni. Ma questo non lo spaventa affatto e non spaventa neanche Vanoli, che in questi giorni gli chiederà di allenarsi dal punto di vista atletico ma che lo getterà subito nella mischia quando ci sarà da lavorare sulla tattica, come ha fatto anche con gli altri neoacquisti come Saul Coco e Ché Adams.