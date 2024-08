Vanoli “sveglia” Cairo: “Sanno dove bisogna intervenire. Tifosi? Bello…”

Dopo la beffa nei minuti finali contro il Milan , questa volta il Torino riesce a difendere il vantaggio e conquista la prima vittoria in campionato . Un risultato conquistato in rimonta contro l'Atalanta, grazie alle firme di Ilic e Adams, dopo l'iniziale vantaggio di Retegui. Nel finale il protagonista è Milinkovic-Savic, che respinge il rigore di Pasalic (assegnato grazie al Var per fallo di Lazaro su Cassa) e regala tre punti a Vanoli . L'allenatore granata al termine dei novanta minuti ha parlato in conferenza stampa.

Torino-Atalanta, le dichiarazioni di Vanoli

Queste le parole di Vanoli in conferenza stampa: "Faccio i complimenti ai ragazzi, hanno fatto qualcosa di importante confermando la prestazione di Milano. Siamo ad agosto e a San Siro siamo calati, ora abbiamo messo più benzina e abbiamo messo un altro tassello alle nostre idee di calcio. Contestazione? Ne ho parlato già, ora non voglio ripetermi. Parlo solo di calcio. Come ho vissuto il boato di tifosi per me? C'era un'atmosfera importante, non solo per me. E' stato bello anche per i giocatori, loro sono il dodicesimo uomo. Con umiltà e tirando fuori il dna del Toro, possiamo accendere i nostri tifosi. Se ho parlato con Cairo? Sono chiaro e franco. Apro e chiudo parentesi, fine. Guardo avanti. Non ho nessun problema, è da quando sono arrivato che il club e il direttore sanno dove bisogna intervenire".