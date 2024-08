Pagelle Torino: Milinkovic serata magica, Masina vale per mille. Ilic e Vanoli…

Milinkovic Savic 8 La parata più difficile è quella su De Ketelaere ad inizio ripresa: vale come un gol. Persino più del penalty di Pasalic, che è un capolavoro di nervi: serata magica, che lo ripaga dopo anni in cui è stato l'ospite (e non sempre gradito) e non il padrone della porta granata.

Tameze 6 Sul gol di Retegui non accorcia. Poi, con la porta sguarnita, gli tremano le gambe quando deve fare lo scavetto a Carnesecchi. Prova così così, ma era pur sempre fuori ruolo.

Dembelé (21' st) 6.5 Ingresso maturo.

Coco 6.5 Scavalcato sul gol, che gli costa un voto in meno. Ma ha la memoria di un pesce rosso: dimentica l'errore e va avanti. Da una sua sventagliata geniale si origina l'azione del 2-1: gran bella scoperta arrivata da Gran Canaria.

Masina 7 Il recupero su Retegui, a porta praticamente sguarnita, è un gioiello. Da quando è a Torino è rinato.

Vojvoda 6.5 Anche per lui, come per Lazaro, il cambio di allenatore gli ha dato nuovi stimoli. Applicato, preciso, non butta mai un pallone.

Ricci 6.5 Spesso si propone il duello con Ederson: sempre vinto. E non era scontato: può diventare davvero il suo anno.

Linetty 7 Nemmeno col rientro di Vlasic è possibile toglierlo. Difende, si inserisce e agevola la circolazione della palla. Anche Vanoli si è innamorato del polacco.

Ilic 8 Il gol del vantaggio è un capolavoro architettonico, in cui lui fa tutto. Dal progetto alla posa dell'ultimo mattone. E si toglie anche lo sfizio di partecipare al 2-1 con l'intuizione geniale per Zapata. Vanoli trovi le catene per legarlo al Filadelfia, visto che il mercato è ancora aperto.

Lazaro 6.5 Due anni di alti e bassi. Poi arriva Vanoli e lo trasforma in un elemento determinante: quanto è presente in ogni azione del Toro. Si è alzato e adesso non solo cammina, ma corre per una maglia da titolare. Il contatto con Cassa? Entra in maniera un po' brusca...

Adams 8 Sì, è un giocatore vero. L'alone di mistero è già evaporato: l'assist per Ilic è di chi sa giocare a calcio, il gol del 2-1 è di chi vede la porta anche a occhi chiusi. Impatto notevole con la Serie A.

Zapata 7.5 Lo vedi dappertutto. Sul 2-1 quando calcia su Carnesecchi, in tante azioni pericolose e pure in ripiegamento. Trasferisce il suo spirito ai compagni: il suo segreto, evidentemente, è l'eterna giovinezza.

All. Vanoli 8 Vanolismo non è ancora una parola presente sulla Treccani, ma ci arriverà. Definizione: modo di giocare coraggioso, sempre con lo sguardo rivolto in avanti, in cui si corrono dei rischi privilegiando azioni con tocchi di prima intenzione. Vittoria che condivide con la squadra e coi tifosi che lo hanno sostenuto con ardore, nella settimana della cessione di Bellanova.