Torino, un amore così grande non si può tradire

Quando la gente protesta in modo civile va sempre ascoltata. Un corteo di diecimila persone che sfila senza un incidente amplifica il volume delle idee che porta avanti.

Quando la gente protesta in modo compatto, unendo sotto un’unica idea punti di vista e modi di essere molto differenti, la forza del loro manifestare si triplica. In ogni tifoseria ci sono sempre molte componenti: dagli ultrà ai club, dai curvaioli alle famiglie; è quindi molto difficile che si ritrovino tutte dalla stessa parte in una contestazione alla società. Invece, ieri pomeriggio, il popolo granata si è unito, la frustrazione per la gestione Cairo ha amalgamato tifosi eterogenei per estrazione e attitudine , legati però dall’amore per il Toro e dall’idea che quello di Cairo non può essere il loroe che il loro amore merita più rispetto, senza essere vilipeso da false promesse. Lo hanno detto con energia, con forza e, soprattutto, lo hanno detto insieme, con una compattezza che non si vedeva da tempo e la veemenza di chi, magari, ha sopportato in silenzio, ma non ha dimenticato nulla.