Vanoli torna a Venezia: "Toro, sii affamato! Mercato chiuso? Vediamo..."

Al via la terza giornata di campionato. Tra i match del turno suggestivo quello tra Venezia e Torino . Se gli arancioneroverdi di Eusebio Di Francesco sono alla ricerca del primo successo stagionale (1 pari e 1 ko nelle prime 2 partite), i granata di Paolo Vanoli arrivato al match con grande entusiasmo dopo il pari con il Milan e la vittoria sull'Atalanta . Gara speciale, tra l'altro per l'allenatore del Toro, quella che si giocherà domani alle ore 18.30 al Penzo.

Torino, Vanoli e il ritorno a Venezia

Così il tecnico granata in sala stampa: "Settimana di lavoro corta, ma è così anche per il Venezia. Dobbiamo aumentare la concentrazione, essere affamati". Sarà una partita particolare per Vanoli, che lo scorso anno proprio sulla panchina degli arancioneroverdi ha ottenuto la promozione in Serie A ai playoff: "Mi farà piacere tornare in quello stadio, rivedere la gente e i ragazzi che mi hanno accompagnato in un percorso incredibile. Quando realizzi una cosa del genere fai la storia, ma quando arriva il fischio d'inizio pensi solo alla gara e al risultato, le emozioni passeranno".

Sulle condizioni dei singoli: "Schuurs sta bene, ma non vuol dire che lo riavremo presto. Il recupero procede meglio del previsto. Sugli altri infortunati: Gineitis credo che da settimana prossima possa essere a disposizione, mentre per Vlasic è preferibile perderci un po' di tempo in più ma averlo per il resto del campionato". Infine sull'attacco: "Ho la fortuna di avere quattro punte, è stata la prima richiesta che ho fatto. Hanno caratteristiche differenti: Adams ha fatto molto bene nel match contro l'Atalanta, esattamente come Zapata. E voglio fare i complimenti a Karamoh, perché è entrato giocando 5' ma con la voglia di incidere: è un segnale per tutti". Infine sul mercato: "Campagna acquisti chiusa con un centrale mancino? Può succedere di tutto, il club è vigile...".