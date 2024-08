Toro, l'aritmetica di Cairo sale a +38 milioni

Alla fine Vagnati l’ha spuntata con il Monaco , riuscendo a ottenere uno sconto sul prezzo di Maripan : il centrale è arrivato a titolo definitivo per 2 milioni di euro e ha firmato un contratto per due anni (fino al 30 giugno 2026) con il Torino che ha però un'opzione per il rinnovo per un'ulteriore stagione. La trattativa con il club monegasco era stata inizialmente impostata per un prestito con obbligo di riscatto a giugno al verificarsi di determinate condizioni a cifre superiori, intorno ai 5 milioni: il dt granata, accettando di cambiare la formula con pagamento immediato, è riuscito però a ottenere un sconto importante, di circa 3 milioni. A incidere sul prezzo sono stati anche alcuni problemi fisici avuti dal cileno che, negli ultimi due anni, lo hanno costretto a restare ai box per un totale di 111 giorni. Va comunque sottolineato il fatto che abbia sempre giocato con una buona continuità: 33 presenze totali nella stagione 2022/2023, 25 nella scorsa, quando il Monaco non ha avuto impegni europei.

Toro, entrate e uscite

Gli acciacchi fisici più preoccupanti che ha avuto sono quelli alle ginocchia, ma nulla di particolarmente grave, tanto che entrambe le volte si è fermato solamente per una ventina di giorni. Grazie allo sconto avuto dal Monaco, la differenza tra quanto speso e quanto guadagnato dal Torino in questa sessione di mercato è aumentata ancora. A renderla ancora più ampia ha contribuito anche il milione incassato per la cessione a titolo definitivo di Horvath agli ungheresi dell’Ujpest. Sommato ai 35 milioni pagati dal Napoli per Buongiorno e ai 22 milioni ricevuti dall’Atalanta per Bellanova (senza considerare gli eventuali bonus che potrebbero portare fino a 5 milioni in più dal Napoli e fino a 3 dall’Atalanta), sono ora 58 i milioni incassati dalla società granata in questa sessione di mercato. Quelli spesi invece sono 16,5, considerati appunto sia i 2 versati nelle casse del Monaco per Maripan sia i 5 all’Empoli per Walukiewicz (anche in questo caso non consideriamo né i 2 milioni di bonus previsti in favore del club toscano, né i 2 che potrebbero andare al Las Palmas per Coco). La cifra spesa potrebbe arrivare poi a 20 milioni tondi nel caso in cui scattassero le condizioni per l’obbligo di riscatto di Pedersen dal Feyenoord (per acquisire il cartellino del terzino il Torino dovrà pagare altri 3,5 milioni). La differenza tra quanto incassato e quanto speso, considerando anche l’acquisto del norvegese sale quindi a 38 milioni. E la sessione di calciomercato non è ancora finita.