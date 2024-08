Torino, Vanoli: "Primo posto incredibile, oggi tanti ricordi"

Nonostante un mercato che non ha convinto a pieno la tifoseria, il Torino ha avuto uno degli inizi di campionato più positivi degli ultimi anni. Con la vittoria contro il Venezia i granata salgono infatti a quota 7 punti in classifica, prendendosi momentaneamente la testa della classifica. Gran parte del merito va a Paolo Vanoli , che ha commentato la prestazione della sua squadra a Dazn nel post partita.

Nonostante i tre punti ottenuti, l'allenatore granata non si è detto pienamente soddisfatto della prestazione: "Test superato? Sì, ma con un voto basso, dobbiamo alzarlo. Bisogna fare grandi prestazioni non solo contro grandi squadre perché il campionato passa da questo tipo di partite. Ma va detto che, anche se l’allenatore pretende sempre di essere belli, ogni tanto si può vincere anche con il DNA granata".

Torino, Vanoli: "Il primo posto è incredibile"

Vanoli ha poi commentato la classifica che vede il Toro in vetta: "E' incredibile nel giro di 3 mesi ritrovarsi qui. Venendo qui ricordo il percorso spettacolare fatto con il Venezia, così come ringrazio i tifosi per i cori che mi hanno fatto. Per quanto riguarda il Torino, la vittoria ci dà fiducia, ma ci sono cose da migliorare. Il Venezia ha fatto una grande partita". Infine un commento sulla prestazione di Coco: "Ha voglia, lo sta dimostrando, ha un grandissimo futuro davanti".

