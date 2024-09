Radonjic, Bayeye e Ilkhan: che fine faranno ora gli esclusi Toro

Nemanja Radonjic e Brian Bayeye: sono i due esclusi del Torino dalla lista dei venticinque che potranno prendere parte al campionato. Una notizia che non sorprende, considerato che il primo non è mai rientrato alla base dopo il prestito al Maiorca, ma è tutta l’estate che lavora per conto proprio in Serbia , il secondo invece era stato escluso dai convocati anche nelle precedenti partite, dopo la bocciatura di Vanoli che lo aveva valuto nel ritiro e nelle amichevoli estive. Presenti invece tutti gli altri calciatori con più di 22 anni presenti in rosa , con Ricci, Masina, Paleari e Donnarumma che hanno occupato i quattro slot per i calciatori cresciuti nei vivai italiani. Nella lista dei venticinque che la società granata ha presentato alla Lega, dopo la chiusura della sessione estiva del mercato, sono in realtà presenti solo ventuno nomi : questo perché il Torino, dopo le partenze di Buongiorno e Gemello, non ha altri calciatori over 22 cresciuti nel proprio vivaio e ha dovuto lasciare quattro spazi vuoti: i vari Ciammaglichella, Njie e Bianay Balcot che Vanoli ha finora spesso convocato sono tutti under 22 e, come tali, non devono essere inseriti in lista.

Ilkhan come Radonjic e Bayeye

Lo stesso vale anche per Emirhan Ilkhan (è un classe 2004), ma il centrocampista, proprio come Radonjic e Bayeye, non rientra più nei piani della società: per lui si cercherà una soluzione all’estero in questi giorni, in Turchia la sessione di mercato è ancora aperta e Vagnati cercherà di cederlo. Lo stesso farà con Radonjic: è noto l’interesse della Stella Rossa per il trequartista, così come è nota la voglia dello stesso calciatore di tornare a vestire la maglia biancorossa del club di Belgrado (su Instagram ha anche lanciato espliciti messaggi in tal senso), ma va trovata una quadra tra domanda e offerta. La società serba vorrebbe acquisire il cartellino del giocatore senza dover sborsare neppure un euro: un’idea, questa, che non alletta in casa Torino. C’è tempo fino al 13 settembre per riuscire a trovare un’intesa che possa far felici tutti. Il 13 settembre, inoltre, è anche il giorno in cui chiuderà anche il mercato in Turchia.

Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo Fantacalcio® di Tuttosport, scopri come funziona e iscriviti subito