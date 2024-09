Vojvoda, resurrezione Toro: dai margini al rinnovo fino al 2027

La gestione Juric

Tutta un’altra musica rispetto alla gestione Juric, nella quale il classe 1995 era solamente un rincalzo. La mancanza di feeling col tecnico di Spalato si traduceva poi in campo, dove l’ex Standard Liegi faticava a ingranare. Quando si dice che sentire la fiducia del proprio allenatore è uno stimolo in più per far bene. Il caso Vojvoda rappresenta l’ennesima conferma a una delle tante leggi non scritte del mondo del calcio. Non a caso negli ultimi giorni di mercato il Torino e l’esterno hanno respinto un paio di corteggiatori importanti, che avevano manifestato il loro interesse nei confronti del terzino.