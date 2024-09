Torino, Cairo festeggia i 19 anni di presidenza: la mossa social

È un giorno importante in casa Torino, dopo un inizio di stagione al limite della perfezione con 7 punti conquistati sui 9 disponibili. Dei risultati che hanno proiettato i granata di Paolo Vanoli al primo posto in classifica insieme ad Inter, Juventus ed Udinese e che Urbano Cairo ha voluto celebrare nel giorno dell'anniversario della sua presidenza. Il numero uno granata ha infatti voluto mandare un messaggio ai tifosi, dopo le tensioni e la contestazione subita in occasione della sfida all'Atalanta.

Torino, il messaggio di Cairo Attraverso i social del club granata, Urbano Cairo ha voluto esprimere le sue emozioni per il 19esimo anno di presidenza: "Sono molto contento che questo anniversario coincida con un ottimo inizio di campionato: che sia di buon auspicio per una stagione molto positiva". Nonostante il primo posto in classifica, il rapporto con i tifosi resta teso, tanto da costringere il club a chiudere i commenti sotto al post Instagram.

Toro in vetta con la Juve: il dato che mancava dal 1979/80 L'inizio più che positivo delle due squadre di Torino ha fatto registrare un dato che non si verificava addirittura dalla stagione 1979/80. Quella è stata infatti l'ultima in cui Toro e Juventus hanno occupato il primo posto in classifica in Serie A dopo tre giornate di campionato. Anche quell'occasione c'era anche l'Inter.

