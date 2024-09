Adams rinuncia alla Scozia: nella testa c’è solo il Toro

C’è Adams . No, non è un errore di scrittura del nome dell’attaccante, quel c’è è da intendere proprio come predicato verbale della frase. C’è nel senso che è fisicamente presente: lo scozzese, infatti, è al Filadelfia a lavorare con Paolo Vanoli . Non sarebbe una notizia in una settimana normale di preparazione a una partita di campionato, lo è invece ora che il campionato si è fermato per lasciare spazio alle nazionali, soprattutto se si tiene in considerazione che, esattamente una settimana fa, la federazione scozzese aveva diramato l’elenco dei convocati per le due gare di Nations League contro Polonia e Portogallo e in quella lista dei ventiquattro calciatori selezionati dal ct Steve Clarke risultava esserci anche il numero 18 del Torino.

Adams al Filadelfia

Ieri Adams invece non era Glasgow, ma regolarmente al Filadelfia per la ripresa degli allenamenti: ha seguito la seduta tattica in cui Paolo Vanoli, come sempre fa dopo una partita, ha analizzato gli errori commessi a Venezia, poi è sceso in campo con i compagni per lavorare sulla parte atletica e tattica. Lo stesso farà nei prossimi giorni. Ha chiesto e ottenuto di poter saltare gli impegni di Nations League per restare a Torino e ritrovare la migliore condizione ma, soprattutto, per proseguire quel processo di apprendimento del nuovo sistema di gioco e delle idee del nuovo allenatore. Al Filadelfia avrà inoltre la possibilità di lavorare al fianco di Zapata (oltre che di Karamoh), il centravanti diventato suo partner d’attacco: nonostante si conoscano da appena un mese e mezzo, i due hanno finora mostrato una buona intesa, nelle partite fino a questo momento disputate dal Torino hanno destato buone impressioni per come si sono mossi, cercati e trovati con continuità (l’assist di Adams per Zapata nella gara di Coppa Italia contro il Cosenza ne è la prova). Ma si sono anche divisi bene gli spazi in campo, senza mai finire per pestarsi i piedi l’un con l’altro: sembra quasi che i due fossero abituati a giocare insieme.

Attacco, c'è qualcosa da aggiustare

Quasi, però, perché qualcosa da aggiustare c’è, come d’altronde è normale in una coppia di attaccanti da poco formatasi: lo si è visto anche a Venezia dove hanno entrambi faticato, sono stati ben arginati dai centrali della difesa veneta e non sono riusciti a riproporre quei movimenti che avevano permesso di creare diverse occasioni da rete contro l’Atalanta. La pausa del campionato e le due settimane di lavoro al Filadelfia potranno certamente aiutare, anche perché il lavoro di Vanoli nei prossimi giorni sarà quasi obbligatoriamente orientato ai movimenti offensivi, considerato che dei vari centrali difensivi (consideriamo anche Vojvoda, che in questa prima parte di stagione è stato per lo più impiegato da braccetto di destra) l’unico che non ha lasciato Torino per raggiungere il ritiro della propria nazionale è Masina (oltre ovviamente a Schuurs, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio al ginocchio). Con Sanabria letteralmente dall’altra parte del mondo - il numero 9 con il suo Paraguay sarà impegnato prima nella sfida in casa dell’Uruguay e successivamente in quella contro il Brasile - Adams avrà inoltre la possibilità, in vista dell’impegno contro il Lecce (si gioca domenica 15 alle ore 15), di guadagnare qualche altro punto di vantaggio sul compagno nel ballottaggio perenne di questo avvio di stagione per il ruolo di partner di Zapata. La scelta di rinunciare alle prossime due partite della Scozia può quindi avvantaggiare lo stesso Adams, oltre che far comodo a Vanoli e al Torino, soprattutto ora che la sua avventura in maglia granata è ancora alla fase iniziale. Avrà poi tutto il tempo per tornare a vestire i panni del terminale offensivo della propria nazionale nelle prossime gare: a ottobre il campionato si fermerà nuovamente e in programma ci sono altre partite di Nations League.