Sosa va in campo con la Croazia: "A Torino ci sarà la mia rinascita”

TORINO - A Paolo Vanoli toccherà una sessione supplementare di Toro. A partire da questa sera, infatti, iniziano a scendere i campo i vari giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Il primo a dover rappresentare la propria patria in ordine di tempo è Aaron Ciammaglichella: alle ore 17 lo attende la sfida contro l'Under 20 della Repubblica Ceca. Scatta, infatti, il percorso che dovrà portare gli azzurrini al Mondiale 2025 di categoria, che si disputeranno in Cile. Ma Vanoli avrà occhi incollati davanti alla tv soprattutto per studiare due dei volti nuovi del mercato: Sebastian Walukiewicz e Borna Sosa. Entrambi attesi da duelli allenanti anche in chiave Toro, visto il livello di difficoltà che affronteranno: all'ex Empoli, convocato dalla Polonia, tocca il match fuori casa contro la Scozia, orfana però di Ché Adams, rimasto al Filadelfia per cercare di migliorare la propria condizione fisica. Per il croato, invece, si preannuncia una notte di fuoco: in Nations League, alle ore 20.45, dovrà vedersela col Portogallo, ricchissimo di talento davanti. L'obiettivo per i due granata è molto chiaro: mettere minuti nelle gambe per tornare a Torino con dei crediti in più da spendere subito, magari già a partire dalla gara contro il Lecce di domenica prossima.