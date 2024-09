Torino, la carica dei tifosi all'allenamento: cori per Vanoli, contestazione Cairo

Un mattinata di allenamento in casa Torino. Un sabato mattina intenso per continuare a preparare il rientro in campo dopo la sosta. Paolo Vanoli deve fare a meno, per il momento, degli undici nazionali in giro per il mondo. Oltre a loro assenti anche Adams e Linetty che stanno, invece, seguendo un programma personalizzato ad hoc al Filadelfia così come Schuurs e Vlasic, quest'ultimo sempre più vicino al rientro. Problemi invece per Ilkhan, uscito dolorante a un ginocchio e portato fuori dallo staff medico. Una seduta davanti a tantissimi tifosi granata con un entusiasmo alle stelle dopo l'avvio positivo con il neo allenatore in panchina: primo posto assieme a Inter, Juve e Udinese.

Torino, entusiasmo per Vanoli e contestazione per Cairo Un avvio di campionato come non si vedeva da anni con il rammarico di quel 2-2 contro il Milan maturato nel recupero. I granata vogliono dare continuità e riportare entusiasmo ai tifosi. La risposta è positiva perché nell'allenamento a porte aperte di questa mattina in duemila hanno risposto presente per sostenere la squadra in questo sabato 7 settembre. All'Olimpico Grande Torino in tantissimi nel settore distinti per seguire la seduta congiunta tra prima squadra e la Primavera di Felice Tufano.

Una bella seduta chiusa con la partitella in famiglia vinta per 3-1 della prima squadra con le reti di Balcot, Zapata e Karamoh, Franzoni ad accorciare per la Primavera. Sessanti minuti di buonissime indicazioni per il tecnico compresa la prova di Gineitis rientrato in gruppo dopo l'infortunio. Tantissimi i cori a favore dell'allenatore Paolo Vanoli e della squadra, Zapata anche il capitano tra i più acclamati. Tanto affetto, applausi ma anche una nuova contestazione, quella per il presidente. I sostenitori granata, infatti, continunano in questa sorta di lotta contro Urbano Cairo per la sua gestione, nonostante i risultati in questa avvio stiano dando ragione alle scelte della società.

