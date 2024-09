Toro, Gineitis riparte dal Lecce: Vanoli ha una pedina in più

TORINO - Il calore dei tifosi ha scaldato un Torino che, dentro uno stadio di casa nell’occasione aperto al pubblico, è tornato a preparare la gara del ritorno all’attività: domenica alle 15 al Grande Torino arriverà il Lecce, e i granata si troveranno nella gradevolissima posizione di essere artefici del proprio destino. Una vittoria contro i giallorossi darebbe i punti sufficienti per restare in testa, anche se presumibilmente in coabitazione con almeno una tra Inter, Juve e Udinese, le altre tre in questo momento al vertice assieme alla squadra di Vanoli con 7 punti. L’avversario è inferiore, come pure per somma di valori lo era il Venezia regolato al Penzo. Certo anche grazie alle parate di Milinkovic Savic e a quel tocco di buona sorte che non guasta, ma dimostrando senza ombra di smentite di aver messo in campo la giusta dose di umiltà. Quella che Vanoli pretendeva, sapendola imprescindibile per sfangare partite spigolose come quella di Venezia.