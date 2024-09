Toro di proprietà, la svolta dopo due anni: un valore per Vanoli

Una rosa quasi interamente di proprietà è una condizione essenziale per poter crescere anno dopo anno. Il Toro, in questo senso, ha imparato la lezione dei primi due anni di gestione Juric. Basta sfilze di giocatori presi a titolo temporaneo, con diritti di riscatto fuori portata, ma tanti elementi che possano rappresentare da subito un patrimonio per il club. L’unica reale eccezione di questa stagione è rappresentata da Borna Sosa, prelevato dall’Ajax in prestito con diritto di riscatto. Davide Vagnati ha sicuramente portato avanti un’operazione intelligente, anche con questa formula: al Filadelfia oggi c’è un giocatore titolare della nazionale croata di 26 anni, reduce da un’annata deludente ma comunque da considerare un elemento interessante per risolvere il cronico problema della fascia sinistra. L’Ajax si è liberato di Sosa nel momento in cui il tecnico Francesco Farioli ha scelto di metterlo ai margini, ritenendolo fuori dal progetto. Il Toro, che avrebbe voluto prendere l’evidentemente indeciso Robin Gosens dall’Union Berlin in prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni (se il tedesco avesse disputato almeno metà campionato con la maglia granata), ha trovato così un rinforzo credibile per la corsia di sinistra. E non dovrà svenarsi in caso di riscatto: serviranno 7 milioni, non una cifra proibitiva insomma. Considerando che l’altro riscatto, questo obbligatorio, sarà quello di Marcus Pedersen: appena il Toro avrà raggiunto la salvezza, infatti, al Feyenoord andranno 3.5 milioni, che si aggiungono al milione già versato per il prestito.