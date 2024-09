Toro, difesa incompleta: la promessa a Vanoli per gennaio

«Non ho più soldi», ripeteva negli ultimi due giorni di mercato Vagnati agli agenti più o meno coinvolti in trattative precedenti con il dt granata. Ma lo diceva anche a chi sperava di piazzare qualche esubero last minute e lo contattava tentando il colpo. Però ormai dai piani alti l’indicazione era arrivata, sotto forma di ordine. Per la serie: fermiamoci qua, basta spese. Cairo aveva di nuovo chiuso i rubinetti , subito dopo la definizione degli ingaggi di Walukiewicz (5 milioni, con Pellegri e Sazonov all’Empoli in prestito con diritto) e Maripan (anche lui preso a titolo definitivo, ma per soli 2 milioni). «Davvero, non ho più soldi». «Però il tuo presidente ha incassato il mondo con Buongiorno e Bellanova!»: sì, c’è stato anche chi ribatteva, pensando che quella di Vagnati fosse soltanto una strategia comunicazionale per tenere i prezzi il più possibile bassi. Ma no, non era così: la serratura era davvero scattata.

Tutto su Hajdari

E dire che, il saldo...: +41,5 milioni di differenza tra incassi e spese, e senza nemmeno considerare gli 8 milioni di bonus legati ai trasferimenti del centrale e dell’esterno (rispettivamente 5 e 3). Volendo, anche solo un acquisto ulteriore si sarebbe potuto materializzare: anche perché il vero obiettivo finale di Vagnati era Albian Hajdari, 21enne braccetto di sinistra, di piede mancino, del Lugano. Costava tra 4 e 5 milioni, mica un’enormità: queste erano state le richieste dei ticinesi, entrati in trattativa col Torino già tra giugno e luglio e poi nuovamente sondati dal dt nell’ultima settimana del mercato, per tornare a verificare il prezzo. Ma Vagnati il 30 agosto mattina, a 12 ore dalla chiusura ufficiale delle trattative, si ritrovò costretto a riprovarci disperatamente chiedendolo soltanto in prestito con diritto: a sua volta cercandolo lui, il colpo. Naturalmente il Lugano rispose picche. E la questione si chiuse in fretta, quel giorno. L’opposto di quanto era andato in scena nel corso del mese di luglio, in specie: una mezza telenovela di mercato, tra altrui offerte mai abbastanza alte per i ticinesi e altrui richieste mai abbastanza basse per il Torino. E Vagnati, il 30 agosto, non aveva gli strumenti neanche per provare a strappare in extremis il 23enne Andrea Carboni del Monza (una delle principali alternative nel ruolo: ma costava 3 milioni abbondanti) o la new entry degli ultimi giorni di agosto, il 21enne Fedde Leysen dell’Union Saint-Gilloise (però per il belga servivano oltre 2 milioni).

Così Vanoli sul mercato

Non è facile lavorare così per un direttore sportivo: non è neanche il caso di sottolinearlo. E non poteva essere confortante per Vanoli uno scenario del genere, tanto più dopo aver già dovuto subire la cessione di Bellanova dall’oggi al domani («una vendita lampo stabilita a mia insaputa, una decisione che non mi ha trovato d’accordo»: ma comanda Cairo...). Il tecnico e il dt sono tornati a fare il punto a mercato chiuso, non solo negli ultimi giorni di trattative. «La società sa cosa ho chiesto e cosa mi aspetto fin dal primo minuto del mio arrivo», aveva già dichiarato pubblicamente nei giorni precedenti Vanoli. E anche: «Se arrivasse un difensore di piede sinistro sarebbe meglio», visto che nel ruolo aveva (e ha) soltanto Masina. A Vanoli, Vagnati ha provato a dispensare nuove speranze e rassicurazioni, a cose fatte. Il succo: è vero che è rimasta questa lacuna nella rosa, ma avremo la possibilità di tornare sul mercato a gennaio e a quel punto valuteremo di nuovo quali saranno le necessità maggiori per la squadra. L’allenatore ne ha preso atto. Vagnati continuerà a monitorare Hajdari, in questi mesi. Ma ovviamente non si fermerà al promettente difensore svizzero, uno dei giovani di qualità trattati invano negli scorsi due mesi. E poi si riaprirà anche la partita con Cairo: soldi a disposizione, per gennaio? Ecco il vero busillis.