Torino, la partnership "che ti mette le ali": ufficiale l'accordo con Red Bull

Ci sarà un "nuovo toro" in casa granata. È infatti ufficiale il nuovo accordo siglato tra il Torino e Red Bull - il cui logo è proprio quello del toro -, che vedrà l'azienda leader nel mercato degli energy drink entrare a far parte della grande famiglia granata. La società ha reso noto l'annuncio della nuova partnership tramite un video divulgato attraverso i propri profili ufficiali sui social, all'interno del quale figurano diversi calciatori - da Masina a Vojvoda, passando per Coco e Linetty - durante il 'cooling break' che risulterà decisivo dopo aver recuperato le energie grazie a Red Bull. Per l'azienda, già presente con vari investimenti tra Formula1, MotoGp, surf, sport invernali, musica e gaming, oltre che 'owner' di club di calcio come Lipsia, Salisburgo, Liefering, New York Red Bull e Bragantino, sarà la prima collaborazione in assoluto in Serie A.