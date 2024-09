Candreva si offre e il Toro ci sta pensando

TORINO - Antonio Candreva , 37 anni, svincolato, esterno destro (può fare anche il trequartista), lo scorso anno alla Salernitana con 34 presenze, 6 gol e 6 assist, fisicamente integro, tra l’altro bravissimo nelle punizioni, si “offre” alle squadre del nostro campionato. E questa sua volontà stuzzica la società granata che potrebbe mettere una freccia in più nella zona destra priva di Bellanova. Davide Vagnati e Paolo Vanoli in queste ore ci stanno pensando, potrebbe essere un’occasione da non lasciarsi scappare considerando le qualità del giocatore che, nonostante la carta d’identità molto ingiallita, ha ancora voglia, oltre alla capacità, di mettersi in evidenza in Serie A.

I numeri di Candreva

Il giocatore, per rendere l’idea, ha le qualità che servono al Toro. Gioca sulla corsia esterna destra ed è molto bravo nell’uno contro uno e, successivamente, a smistare palloni al centro. Potrebbe diventare un rifornimento importante per le punte, soprattutto per Zapata. Tra le altre cose l’ex salernitano è specialista nei calci piazzati dove, da tantissimi anni oramai, il Toro latita. Potrebbe diventare l’uomo giusto per gli ultimi minuti ma non solo: considerata la sua integrità fisica è in grado di reggere un minutaggio maggiore come, del resto, ha confermato lo scorso anno a Salerno dove è stato uno dei migliori, se non il migliore, in una squadra che è retrocessa disputando una stagione fallimentare. Lui è stato l’ultimo ad arrendersi ed è sempre uscito dal campo privo di energie.

Il contratto

Se il Toro nelle prossime ore deciderà di affondare il colpo probabilmente gli proporrà un ingaggio di 500 mila euro a stagione (più bonus legato a presenze, gol, assist e traguardo finale della squadra) per un anno. Ovviamente senza nessuna spesa per il cartellino visto che il giocatore, come detto prima, è svincolato. L’entourage di Candreva è stato contattato ma, al momento, senza nessun impegno ufficiale e ufficioso. Ricordiamo che la passata stagione nella Salernitana il giocatore ha percepito un ingaggio netto di 850mila euro a stagione ma adesso ha un anno in più (37 per l’esattezza) e non può pretendere una cifra così alta.

Non solo il Toro su Candreva

A Candreva ci stanno pensando anche altre squadre, tutte della massima categoria: Parma, Como, Monza e Venezia, come del resto il Torino, stanno valutando con estrema attenzione la situazione e da un momento all’altro potrebbero approfondire il discorso in maniera seria. Ecco perché Vanoli e Vagnati in queste ore si stanno confrontando. Probabilmente ne sapremo di più la prossima settimane. A parte il Parma tutte le altre squadre che stanno valutando la situazione hanno cominciato male il campionato e un eventuale altro passo falso potrebbe spingerle a cercare rinforzi tra i giocatori svincolati e Candreva è uno di questi. Altrimenti tutti dovranno attendere il mercato di gennaio per rimediare e, magari, migliorarsi.

Testa al Lecce

Adesso la testa del Toro è alla partita di domenica (ore 15) contro il Lecce per continuare a sognare e mantenere, magari rafforzare, il primo posto dopo un calendario iniziale molto difficile in cui i granata hanno affrontato due squadre che partecipano alla Champions (Milan e Atalanta, ricordiamo...). Dopodiché, da lunedi, verrà eventualmente approfondito il discorso Candreva. La parola decisiva, ovviamente, spetta a Vanoli che in questo mercato estivo non ha ottenuto i giocatori che si aspettava. Tuttavia è riuscito ugualmente a formare un gruppo competitivo sotto tutti i punti di vista, liberando la testa ai giocatori e mettendoli nella condizione di esprimere al meglio il loro potenziale. Un lavoro certosino che è stato apprezzato dai tifosi che domenica, contro un formazione che non occupa le alte posizioni della classifica, riempiranno il Grande Torino, proprio come ai lontanissimi tempi belli.