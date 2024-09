Vanoli, è del Toro il coach del mese in Serie A: "Impatto straordinario"

Due vittorie, un pareggio e terzo posto a pari punti con Inter e Juve. È il felice bilancio di inizio stagione di Paolo Vanoli, approdato a giugno sulla panchina del Toro con lo scopo di migliorare l'andamento in classifica dei granata, reduci dalla mancata qualificazione in Europa sotto la guida di Ivan Juric - il croato ha lasciato Torino dopo tre stagioni - . Il nuovo tecnico non ha perso tempo a restituire segnali incoraggianti in un ambiente che ne aveva disperatamente bisogno. Il 25 agosto, circa diecimila tifosi sono scesi in piazza per protestare contro la gestione Cairo. Lo stesso giorno, Vanoli mandava ko l'Atalanta al Grande Torino (2-1). La Dea non è la sola big fermata dall'ex tecnico del Venezia, che contro i Lagunari ha conquistato gli altri 3 punti della stagione, a sua volta iniziata con la vittoria mancata contro il Milan a San Siro. Insomma, un debutto convincente che è valso il riconoscimento da parte della Lega di miglior coach del mese di agosto.