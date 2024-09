Toro: Lazaro c’è sempre, Pedersen pronto. E Sosa scalpita

Lavori in corso sulle corsie esterne, la zona di campo dove spesso si risolvono le partite con inserimenti improvvisi, cross, assist e a volte anche conclusioni. E in un centrocampo a cinque come quello granata il settore esterno non è un dettaglio, ma qualcosa di molto importante. E a questo punto Vanoli sta valutando la possibilità di far esordire Pedersen dal primo minuto sulla destra e utilizzare a sinistra Lazaro , posizione che l’austriaco sa occupare con disinvoltura pur essendo un destro. Il suo inizio di stagione, infatti, è stato molto confortante, completamente diverso dall’ultimo campionato in cui spesso partiva dalla panchina.

Borna Sosa scalpita

E poi c’è Borna Sosa: è pronto a prendersi il campo largo della sinistra granata. Sino a oggi l’esterno croato nella sua nuova esperienza al Toro ha collezionato due presenze (su tre partite) per un totale di 74 minuti. Prima della pausa riservata alle nazionali impegnate in Nations League, Paolo Vanoli ha potuto schierarlo da titolare solo a Venezia e per al massimo una sessantina di minuti, viste lo stato di forma non ancora ideale. Ma proprio la competizione europea vissuta in nazionale potrebbe permettere all’esterno croato, in estate ai margini della rosa dell’Ajax, di prendersi maggiore minutaggio. Borna Sosa, infatti, non solo ha giocato titolare, ma ha disputato per intero le due partite della Croazia. Sia contro il Portogallo (2-1 per i portoghesi) sia contro la Polonia (1-0 per Modric e compagni) il neoacquisto torinista è sceso in campo dall’inizio ed è stato protagonista, tra l’altro con buone prestazioni, per tutti e due i match.

Vanoli porta Sosa in panchina

Sembra quasi un segnale, tra l’altro molto forte, indirizzato a Vanoli affinché lo prenda in considerazione nella sfida chiave di oggi pomeriggio in cui i granata non solo possono difendere il primo posto, ma anche allungare e, quindi, continuare a sognare traguardi sempre più ambiziosi che sino a un mese fa sembravano inimmaginabili. Detto questo, il tecnico granata sembra orientato, almeno inizialmente, a portarlo in panchina. Il fatto che abbia disputato due partite di fila in pochi giorni può portare ad una doppia considerazione. La prima è che il giocatore possa avere i muscoli stanchi, la seconda (a suo favore) che abbia messo abbastanza minuti nelle gambe per poter partire titolare. Di sicuro, come detto, se non comincerà subito entrerà a partita in corso: tuttavia non è ancora detta l’ultima parola visto che l’allenatore non ha ancora comunicato la formazione.