Torino, Vanoli: "Delusione? Serve equilibrio! Oggi ci è mancato..."

Sulla prestazione sottotono di Zapata e Adams invece: "Dobbiamo servirli meglio. Oggi lo abbiamo fatto poco e lentamente, ma è un processo di crescita. Sarei presuntuoso se non mi aspettassi un momento in cui facciamo una prestazione sottotono, ma bisogna tirare fuori le cose positive: i ragazzi vogliono provarci. Per fare qualcosa di importante serve qualcosa di più".

Torino, Vanoli: "Nessun campanello d'allarme, Lecce squadra forte"

Infine sul Lecce: "Mi aspettavo la pericolosità di questa partita. Dobbiamo essere umili e guardare avanti: per me in una stagione serve equilibrio. Non ci siamo mai esaltati, ma sapevamo che oggi si sarebbe visto cosa ci serve per crescere. E' un processo, ma non è un campanello d'allarme. Non c'è stato il tempo di lavorare, sono fattori che fanno parte del processo. Sia con il Venezia sia oggi abbiamo subito troppo, devo capire come migliorare".

