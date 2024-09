Toro-Lecce, fischia CalVARese: gara facile, Colombo attento

S econda presenza stagionale per Andrea Colombo, dopo quella alla 3ª giornata in Fiorentina-Monza. L’arbitro lombardo era partito in sordina quest’anno per via di un problema di salute che lo aveva debilitato, ma punta a confermarsi dopo una stagione molto buona, in cui ha chiuso con il derby di Milano e si è guadagnato il badge da internazionale.

Gara tranquilla per Colombo