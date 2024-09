Torino, fasce interrotte: la chiave è Sosa

TORINO - Quanto si è visto domenica al Grande Torino, concentrando l’attenzione sulla fascia destra, è scontata e prevedibile conseguenza delle scelte estive. Cedere Bellanova , e sostituirlo con Pedersen rinunciando a insistere per Gosens , è stata un’operazione talmente al ribasso da segnare un prima e un dopo nella relazione tra la piazza e Cairo . Quella che era una contestazione di una parte consistente della tifoseria - fino al giorno della partenza di Bellanova - si è poi allargata alla stragrande maggioranza dei granata. Il tedesco e l’azzurro hanno prerogative differenti, ma il valore tra i due è simile e notevolmente superiore a quello di Pedersen . L’arrivo di Gosens avrebbe dirottato Lazaro a destra, mantenendo di buon livello le soluzioni in fascia per Vanoli .

I retroscena di mercato

Il quale non perde occasione per ringraziare il club per l’occasione ricevuta, ma che non per questo è disponibile a farsi prendere in giro. "Cessione a mia insaputa", aveva commentato il tecnico dopo la partenza dell’esterno. Quest’ultimo in imbarazzo nel commentare "il mal di pancia", cioè la voglia di lasciare il Toro, maldestramente adottato da Cairo nel tentativo, andato a vuoto, di giustificare l’operazione. "Beh, ha detto le cose che ha detto, però al di là del fatto che le sue parole siano vere o meno è stato il mio presidente e devo ringraziarlo", spiegava, visibilmente sulle spine e una volta passato all’Atalanta, Bellanova. Del quale il direttore tecnico granata Vagnati, pochi giorni prima della cessione, così parlava: "Non abbiamo intenzione di venderlo". Beh, mettendo una sull’altra le fastidiose incongruenze del caso in esame, si può capire perché, prima della gara contro l’Atalanta, la contestazione della frangia più accesa del tifo abbia contagiato anche la rappresentanza più moderata della tifoseria medesima.

Pedersen: Vanoli per trovare la strada giusta

Che ieri ha potuto assistere alla scontata conseguenza di tutto ciò: Pedersen, cioè il teorico rinforzo preso per sostituire Bellanova, è stato sostituito dopo aver disputato un primo tempo oggettivamente di bassissimo livello. Continuando a lavorare con Vanoli potrà crescere tatticamente, e pure fisicamente le sue condizioni potranno migliorare, ma quanto in dote al norvegese, francamente, era apparso poco già nel Sassuolo. Squadra retrocessa e nella quale Pedersen aveva un ruolo da rincalzo. Fosse stato preso quale alternativa e non per ovviare alla partenza di Bellanova, il discorso sarebbe evidentemente stato differente. Pedersen - sul quale non può cadere la colpa di essere arrivato al Toro per il dopo Bellanova - può dare quanto ha.

Sosa il volto della speranza

Non gli si possono chiedere i gol di Gosens, né la corsa o gli assist del giocatore passato all’Atalanta per 20 milioni più 5 di bonus (l’ex neroverde è costato 1 milione di prestito oneroso, ai quali ne andranno aggiunti 3,5 per l’obbligo di acquisto che scatterà a fronte della salvezza del Torino). In tale contesto - e pur tenendo conto del fatto che il rendimento medio di Pedersen può comunque essere superiore a quello offerto contro il Lecce - la speranza per il Toro ha il volto di Sosa. Se Lazaro continuerà su buoni standard di rendimento, e il croato entrerà in condizione, a loro saranno affidate le fasce granata orfane di Bellanova. Le alternative? Detto di Pedersen, e visto che il mancato arrivo di un centrale così da avere un sostituto per ruolo ha dirottato Vojvoda sulla linea difensiva, resta Dembelé. Mai impiegato per più di venti minuti a gara da Vanoli nel passato campionato di Serie B.