Toro, Coco e Vojvoda sono out: Vanoli deve rifare la difesa

TORINO - Adesso è tutto chiaro, adesso non c’è più il minimo dubbio, deve essersi detto il dottor Mozzone, ieri, dopo l’ecografia di entrambi , Coco e Vojvoda . I segnali diciamo esterni di questi giorni, le spiegazioni dei giocatori, i loro piccoli movimenti controllati sul lettino e in piedi gli avevano già spalancato uno scenario. La risonanza di lunedì, poi, aveva espresso una prima verità. E le due eco di ieri hanno chiuso il cerchio. Poteva andar peggio, va detto subito, anche se non li vedremo giocare contro il Verona. Si potevano temere brutte lesioni, in specie per Vojvoda. Anche perché in campo il kosovaro double face, un po’ esterno e un po’ braccetto a seconda delle necessità, aveva sentito subito troppo male alla coscia sinistra, sotto il gluteo. Domenica aveva chiesto il cambio presto, una ventina di minuti e si era accasciato.

Toro, la situazione di Coco

E Coco? Beh, anche lui pareva messo maluccio, quando poco dopo la mezz’ora della ripresa si era messo a gesticolare verso Vanoli. Il tecnico aveva dovuto sbracciarsi e urlare dall’area tecnica, «slot finiti, non posso». Cambi già tutti effettuati. Così Coco era rimasto in campo per forza, quasi senza correre, limitando al minimo gli interventi, facendo fatica anche a saltare, mentre i compagni più vicini lo raddoppiavano per salvare il salvabile. Una sofferenza e basta, i suoi ultimi 15 minuti. «Il Torino Football Club comunica che gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Mergim Vojvoda hanno evidenziato un’elongazione del muscolo semitendinoso sinistro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio. Esami anche per Saul Coco: per il difensore sovraccarico muscolare al bicipite femorale sinistro. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno»: così hanno scritto sul sito del club granata, ieri. Tradotto in parole povere, come già aveva anticipato in conferenza domenica lo stesso Vanoli, il giocatore messo peggio è Vojvoda, ma per fortuna non si tratta di una balorda lesione muscolare, “solo” un’elongazione comunque da non sottovalutare.

Niente Verona, niente Coppa Italia (Toro-Empoli, martedì). Già in panchina per Torino-Lazio, domenica 29? Forse, ma a oggi pare uno scenario un po’ miracolistico. Sabato 5 ottobre Inter-Toro, poi la nuova sosta per le nazionali. San Siro diventa così un’ipotesi più credibile, logica, anche per evitare ricadute, magari partendo anche lì dalla panca. E Coco? Alte, altissime le possibilità che non venga nemmeno convocato, per Verona, anche se il medico e lo staff tecnico vogliono lasciarsi una porta aperta, anche solo per un’eventuale presenza in panchina («le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno...»).

Vanoli, le scelte in difesa

Ma nella migliore delle ipotesi Coco tornerà a lavoracchiare come potrà, senza correre rischi, soltanto domani. E la partita sarà già il giorno dopo. Farlo giocare a tutti i costi significherebbe evocare troppo da vicino il rischio di uno stiramento: e Vanoli si è dimostrato fin da subito un allenatore molto prudente, nel recupero degli infortunati. Non ci stupiremmo troppo, allora, se alla fine Coco venisse lasciato a Torino, in vista di un possibile ritorno da titolare più contro la Lazio che in Coppa Italia, sempre per evitare rischi di ricadute. Indi per cui Vanoli si trova costretto a dover smontare e rimontare la difesa: venerdì, saranno out due titolari su tre. E se per Vojvoda c’è Walukiewicz, come già a gara in corso contro il Lecce, da play centrale difensivo toccherà ora a Maripan, all’esordio, nonostante sia arrivato a Torino solo a fine agosto e sia poi volato subito in Cile in nazionale. Più difficile pensare a un cambio di modulo fin dall’inizio, con passaggio della difesa da 3 a 4 (Lazaro, Walukiewicz, Masina, Sosa): modificare radicalmente l’assetto significherebbe dilatare ulteriormente i rischi nel rendimento, tra assenze e abitudini tattiche non ancora pienamente consolidate. Magari a gara in corso potrebbe anche servire, chissà. Ma in partenza, al momento, si andrà avanti tra scelte più prudenti, logiche e quindi... semplici. Sta avvicinandosi il debutto del cileno, ordunque.