Walukiewicz, il pallino di Vagnati si gioca la chance della vita col Toro

In Italia ci è arrivato a gennaio 2019 col Cagliari , pur con 6 mesi di ritardo. Sebastian Walukiewicz quasi sei anni fa era seguito da mezza Europa: Arsenal e Borussia Dortmund hanno monitorato il suo percorso in età adolescenziale, mentre Genoa e Southampton si erano mosse sul serio col suo vecchio club, il Pogon Szczecin. Ma il primo ad andare vicino a prenderlo è stato il Chievo, che nell'estate 2018 aveva sfiorato l'affare: la società allora di Campedelli aveva chiuso tutto per 1.2 milioni di euro, ma l'affare saltò all'improvviso. I polacchi, infatti, volevano di più. E avevano ragione: dal Cagliari pochi mesi dopo presero circa 4 milioni di euro per Walukiewicz, considerato uno dei prospetti difensivi più interessanti a livello continentale. Non ha rispettato pienamente le aspettative, ma per il Toro può diventare un ottimo rinforzo.

Toro, Coco e Vojvoda sono out: Vanoli deve rifare la difesa

L'esordio in Serie A contro la Juve

Il suo paese natale è Gorzów Wielkopolski, al confine tra Polonia e Germania. In Serie A ha esordito contro la Juventus: era il 6 gennaio 2020, poche settimane prima del Covid. Finì 4-0 per i bianconeri e per Walukiewicz fu una partita complicata: badare a Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain non era proprio un gioco adatto ai minori di vent'anni. I due allenatori che a Cagliari credono di più nel classe 2000, in periodi diversi, sono Walter Zenga ed Eusebio Di Francesco. Proprio sotto nella gestione dell'Uomo Ragno, Walukiewicz si distingue in positivo. Attirando l'attenzione di Chelsea, Liverpool e Manchester United, che però si limitano a dei sondaggi esplorativi. L'avventura in Sardegna non prosegue col vento in poppa, anzi. Per il difensore si rompe qualcosa con Leonardo Semplici, allenatore col quale non è scattata la scintilla. Sebastian ne ha parlato così: «Con Semplici i rapporti non erano dei migliori, da quando è arrivato a Cagliari non ho più giocato. Lui mi diceva sempre di avere pazienza e aspettare il momento giusto. Questo non è accaduto. Sinceramente avrei preferito sentirmi dire in faccia la peggiore verità piuttosto che essere ingannato per così tanto tempo».

Dal Cagliari al Torino

Queste le considerazioni all'alba della stagione 2021-2022, momento in cui il Toro stava per prenderlo. Come? Scambiandolo con Armando Izzo. Fra i due club era già tutto fatto, ma l'allora ds rossoblù Stefano Capozzucca spiegò i motivi della fumata nera: «Izzo ha fatto una richiesta economica eccessiva, così abbiamo preso un giocatore d'esperienza come Caceres». Walukiewicz lascia Cagliari nell'estate 2022 per approdare ad Empoli. Due anni di alti e bassi, che però sembravano essere stati spezzati dall'avvento di D'Aversa: il polacco ha disputato le prime due gare di campionato dall'inizio. Poi alla porta di Corsi ha bussato il Toro. Il pallino di Vagnati, adesso, è pronto a giocarsi la chance della vita in granata.