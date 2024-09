Toro, la situazione infortuni: sorpresa Coco e il sostituto di Vojvoda

TORINO - Tra recuperi e assenze Paolo Vanoli parla dei suoi giocatori entrando nei dettagli. Il tecnico, con l’emergenza difesa, spera di recuperare Coco che sin qui è stato uno dei migliori. Il difensore nei giorni scorsi si è sottoposto ad esami strumentali che fortunatamente hanno escluso lesioni muscolari. Per l’equatoguineano si è trattato di un sovraccarico al bicipite femorale, quindi è stato convocato e stamattina effettuerà un provino decisivo per capire se sarà disponibile dall’inizio: «Verrà con noi, poi vedremo se giocherà o no. Comunque siamo stati fortunati che sia lui che Vojvoda non hanno avuto grossi infortuni. Mergim, comunque, rientrerà più avanti». E’ chiaro che il recupero di Coco sarebbe importantissimo. Se non ce la dovesse fare toccherebbe a Maripan. Chi non partirà per Verona è invece Vlasic nonostante i miglioramenti di questi ultimi giorni. Ricordiamo che il croato non scende in campo dallo scorso 8 giugno, quando ha disputato poco più di un quarto d’ora di partita contro il Portogallo. Da quel momento l’ex West Ham è fermo ai box. Inizialmente si pensava che potesse recuperare per il match contro il Lecce, ma il tecnico ha preferito non rischiare. «In questi giorni si è sempre allenato con noi, ora deve fare l’ultimo lavoro metabolico poi dalla prossima settimana sarà di nuovo in gruppo, pronto per essere a disposizione. Il giocatore per noi è importantissimo e visto quello che ha passato non voglio correre rischi. Per questo motivo non lo porto a Verona, quando avrà completato il percorso di recupero che è in dirittura d’arrivo lo prenderò in serie considerazione. Per il sottoscritto - aveva detto nei giorni scorsi - si tratta di un nuovo e importantissimo acquisto». Ed in effetti un Vlasic in condizione può fare la differenza.