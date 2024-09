Dissing Fedez-Tony Effe: il divertente post del Torino

Dopo il pareggio casalingo per 0-0 contro il Lecce che ha lasciato più di qualche rimpianto, il Torino si prepara a tornare in campo nell'anticipo della quinta giornata di Serie A contro il Verona. Una partita che potrebbe dare l'occasione ai granata di andare in vetta alla classifica, almeno per una notte. Per stemperare la tensione, il club ha però voluto condividere sui social una simpatica immagine dedicata al dissing tra Fedez e Tony Effe che sta facendo molto discutere.