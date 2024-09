Toro in vetta, Vanoli vola basso: "Ora continuità: testa alla Coppa Italia"

Così Paolo Vanoli , intervenuto al termine della trasferta al Bentegodi, dove i granata hanno centrato il terzo successo in campionato e raggiunto il primo posto in classifica. A firmare il successo contro il Verona (rimasto in 10 al 21' del primo tempo) Sanabria , Zapata e Adams : 3-2 il risultato finale. L'attaccante colombiano ha inoltre raggiunto quota 123 gol in Serie A, raggiungendo così Paulo Dybala . Il prossimo impegno stagionale vedrà il Toro ospitare l'Empoli di Roberto D'Aversa - reduce dal successo in trasferta contro il Cagliari - nel match di Coppa Italia in programma mercoledì 24 settembre alle ore 21. Poi toccherà sarà il turno della sfida interna contro la Lazio di Marco Baroni .

Vanoli su Sanabria

"Siamo a inizio campionato, e l'allenatore deve pensare a dare equilibrio - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Oggi abbiamo fatto molto bene quando eravamo in parità numerica, poi dopo il 3-1 come spesso succede abbiamo calato l'intensità e questo non deve accadere. Come con il Lecce, dove abbiamo fatto una prestazione completamente diversa, i ragazzi hanno dimostrato di volere fare bene. Questa squadra ha cambiato sistema, e alcuni meccanismi si devono ancora torvare. Nelle mezzale cerco equilibrio nell'inserimento. Anche Sanabria è venuto a raccordare bene con i centrocampisti. Abbiamo fatto tante cose buone. Ora serve continuità e non commettere gli errori di stasera nei gol subiti".

Vanoli sulla Coppa Italia

Ho sempre detto di avere bisogno di quattro attaccanti e ho la forutna di averne quattro forti e con caratteristiche diverse. A me piace giocare con due punte e così ho la possiblità di alternarli. Sanabria ad esempio ha la qualità da rifinitore, come ha fatto stasera che ha collegato con il entrocamp. Più di Karamoh e Adams. Obiettivi stagionali? Noi giochiamo per i tifosi ed è giusto che sognino. Però dobbiamo solo lavorare e pensare alla prossima partita stando con i piedi per terrsa. Una squadra come il Torino è giusto che pensi anche alla Coppa Italia", ha concluso Vanoli.