Pagelle Torino: Ricci è il cuore, Zapata è il trascinatore

Milinkovic Savic 6 : Non compie parate, ma quando c’è da uscire ci mette la dovuta personalità.

Walukiewicz 7: Poco sollecitato in fase difensiva, si spinge in avanti andando vicino all’eurogol al 42’. Velo di Sanabria, assist di Zapata e tiro di poco fuori: azione da manuale che avrebbe meritato di chiudersi con la rete del polacco.

Maripan 6.5: Deviazione sfortunata sul tiro di Kastanos. Va un paio di volte fuori posizione, ma il suo esordio nel Toro, facilitato dall’inferiorità numerica degli avversari, è positivo.

Masina 5.5: Leggerezza grave sul 2-3: buon per lui che il Toro avesse messo sufficiente distanza dal Verona.

Lazaro 7: Il cross per la testa di Zapata è una delizia. Ma anche tante altre sono le giocate interessanti da parte dell’austriaco che, per l’andamento della gara, gioca più da attaccante esterno che non da terzino. È tra le note più liete di questo sorprendente avvio di stagione dei granata.

Tameze 6: Generoso e intenso, ma qualche volta un po’ pasticcione. Deve ancora liberarsi dalla tendenza a giocare il pallone in orizzontale, tanto che Vanoli lo incita più di una volta ad assumersi la responsabilità di verticalizzare.

Linetty (22’ st) 6: Ordinato.

Ricci 7.5: Il gioco del Toro transita da lui: ci mette cuore, testa, ed evidenzia pure una scintillante condizione fisica. Sta confermando che questa può essere la stagione della definitiva consacrazione.

Ilic 6.5: Mette in archivio la brutta prova contro il Lecce con una partita dinamica e tatticamente intelligente.

Gineitis (22’ st) 6.5: Vicino al gol con un tiro (deviato) che termina appena a lato al 32’ st: ingresso intraprendente, quello del lituano.

Sosa 6: Prestazione scolastica, anche troppo in considerazione della libertà di movimento che avrebbe: pure quando potrebbe prendere campo tende al retropassaggio.

Sanabria 7: Sbaglia il rigore che gli avrebbe consentito di segnare una doppietta, però in precedenza non fallisce l’occasione del vantaggio. Ha voglia di scalare le gerarchie su Adams, e andando avanti così ci potrà riuscire.

Adams (22’ st) 7: Lucido nel segnare il tris per i granata, meno in qualche appoggio in mezzo al campo. Il suo gol, però, di fatto regala un primo posto al Toro che mancava da 47 anni.

Zapata 7.5: Ottava rete di fila di testa in campionato, 123ª complessiva in Serie A (raggiunto Dybala). Dopo la battuta a vuoto contro il Lecce torna a essere un sontuoso trascinatore.

All. Vanoli 7.5: Gara ovviamente agevolata dalla superiorità numerica, ma già in undici contro undici il suo Torino stava dominando il Verona.