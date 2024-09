Capitan Zapata alla testa del Toro: come Dybala, Trezeguet e Vialli

Alla testa del Toro. Duvan Zapata dei granata è il centravanti, il capitano, il trascinatore che sta facendo sognare una tifoseria ammaliata da un inizio di stagione straordinario. Del colombiano certo, ma nel complesso di una squadra che Vanoli sta disegnando con colori vivaci. Dopo cinque turni - nel prossimo al Grande Torino arriverà la Lazio per una sfida che negli ultimi anni è stata, per varie ragioni, particolarmente sentita - i granata sono in testa alla classifica. Undici i punti conquistati, frutto di tre vittorie (Atalanta in casa, Venezia e Verona in trasferta) e due pareggi (con Milan a San Siro e Lecce in casa).