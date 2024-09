Walukiewicz, ottima partenza: si è già preso il Toro di Vanoli

Adams, l'uomo in più

Walukiewicz, ottimo contro il Verona

Recente è l’ultima apparizione in granata, venerdì al Bentegodi contro il Verona. Favorito, lui come il Toro, dall’espulsione di Dawidowicz, soprattutto nel primo tempo l’ex centrale dell’Empoli è stato apprezzato anche al momento di spingersi in avanti per appoggiare l’azione offensiva. Appena a lato un tiro, secco, scoccato da Walukiewicz a corredo di un’azione di rare bellezza e armonia: velo di Sanabria, assist di Zapata e conclusione che sfila di poco alla sinistra della porta di Montipò. Ma del numero 4 - ereditato da un certo Buongiorno - in particolare nel corso della ripresa si sono viste pure le doti da difensore. Zanetti, tecnico dei gialloblù, ci ha messo un po’ di tempo per scuotere i suoi, in definitiva riuscendoci con l’ingresso di Livramento e Mosquera. Come Walukiewicz si era fatto apprezzare spingendosi in avanti, così quando il Verona ha spinto nel tentativo di recuperare è piaciuto nel ruolo per cui Vagnati lo ha preso. Investendo 5 milioni (più 2 di bonus) per convincere l’Empoli a cederne le prestazioni (Empoli al quale sono andati i prestiti, con diritto di riscatto, di Sazonov - ora alle prese con una lesione al legamento crociato del ginocchio destro - e Pellegri). In attesa del rientro di Vojvoda, che ben difficilmente andrà in panchina nella prova di domani in Coppa Italia (avversario proprio l’Empoli), e con il quale Walukiewicz andrà in concorrenza una volta che il kosovaro si sarà ripreso, Vanoli può modellare una difesa con poche alternative però competitiva. Se infatti Vojvoda va verso la convocazione, ma non per giocare titolare, domenica contro la Lazio (più facile torni nel turno successivo contro l’Inter), per quanto riguarda Coco ugualmente è complesso pensare a un suo impiego già domani. Sarebbe un rischio grosso, con i biancocelesti all’orizzonte. In Coppa Italia sono favoriti i tre visti in campo a Verona: Walukiewicz, Maripan e Masina.

Zapata alla testa del Toro

La carriera di Walukiewicz

Cresciuto nel Legia Varsavia, quindi trasferitosi al Pogon Stettino con il quale nel 2017 fa il suo esordio tra i professionisti, Walukiewicz è stato portato in Italia dal Cagliari, salvo poi passare all’Empoli da dove lo ha prelevato il Torino. Ventiquattro anni compiuti il 5 aprile scorso, il centrale è anche una risorsa della Polonia con la quale ha disputato 6 gare e segnato un gol. Avanti di questo passo, qualche acuto arriverà anche in granata.