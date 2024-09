Toro, Vlasic è pronto: il retroscena del colloquio con Vanoli

TORINO - «Mister, non vedo l’ora», gli ha detto Nikola Vlasic. Si erano messi a parlottare al Fila, lui e Vanoli, in vista della partita di ieri sera. Il jolly croato sperava di tornare in panca già a questo giro. Anche perché da una decina di giorni aveva ripreso a lavorare col gruppo, aumentando i carichi di giorno in giorno, partecipando anche alle partitelle, sfornando tackle e dribbling, cambi di direzione e scatti ripetuti. Nessun dolore. Muscoli caldi, motivazioni alte: Vanoli se n’è accorto subito e scoprire Nikola così reattivo, così carico, scevro di paure e grintoso come un pitbull, come l’aveva soprannominato Juric, gli ha fatto piacere, eccome. «Per noi Vlasic è un giocatore molto importante», diceva l’allenatore dopo la vittoria di Verona. «Può essere utilizzato anche in sistemi differenti (sia da mezzala nel 3-5-2, sia da ala in un 4-3-3, sia da trequartista in un 3-4-1-2; ndr), possiede un bel cambio di passo, sa buttarsi in velocità negli spazi, ha il dribbling, crea assist, vede la porta». Già nelle settimane precedenti, ripetutamente, l’allenatore aveva sottolineato le qualità del trequartista croato, chiarendo però che in questi casi «la prudenza non è mai troppa». Vlasic non gioca in granata dal 3 maggio, contro il Bologna: mezz’ora, poi l’uscita per il dolore agli adduttori. L’8 giugno tornò in campo con la Croazia, amichevole pre-Europeo: 15 minuti finali contro il Portogallo. Il Germania era in panchina in occasione della prima partita contro la Spagna. Ma nei giorni successivi, in allenamento, la ricaduta. E già nei mesi precedenti, tra inverno e primavera, Vlasic aveva dovuto lottare con i morsi della pubalgia.