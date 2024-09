Toro, l’ordine di Vanoli: “Mai più così!”

Avvisaglie di una serie di difficoltà poi emerse contro l’Empoli in Coppa si erano avute da parte del Toro già in casa col Lecce . Là, contro i giallorossi, determinati errori e una concessione di campo fatta all’avversario erano stati mascherati dal pareggio, martedì invece un atteggiamento non sufficientemente presente, legato pure a un turnover scollegato, sono costati l’uscita dalla Coppa Italia. Alimentando una frustrazione quasi ventennale quando si debbono giudicare i risultati dei granata nella competizione nazionale.

La sconfitta con l'Empoli

Questa volta a dare una mano all’Empoli, di suo meritevole al di là dei limiti espressi dal Toro, è stata una certa sufficienza nell’interpretare la prestazione. Se quasi sempre in campionato si era vista una squadra protesa al gioco in verticale a costo di quale errore, generosa nel ripiegare e nel proporsi, in Coppa l’andamento è invece stato lento, per lo più prevedibile. E quella sensazione di forza espressa nella prima parte della stagione è stata soppiantata da un certo timore, dilatato in coda alla partita dal gol di Haas. Una rete che non ha lasciato tempo di trasformare la paura in carica, come invece avvenuto dopo l’acuto di Ekong pareggiato da Adams.

Prima sconfitta per Vanoli

Ne è scaturita la prima sconfitta ufficiale del ciclo di Vanoli, il quale aveva lasciato l’amaro del ko ai boschi di Pinzolo, quando nella atipica amichevole di quattro tempi da mezzora era stata la Cremonese a superare 2-1 i granata (passati in vantaggio, ma poi usciti vittoriosi dalla prima uscita, avversario la Virtus Verona, grazie alle reti di Karamoh e Njie). Poi era arrivata la crescita in Francia resa eloquente dalle prove contro Lione (0-0) e Metz (3-0), il passaggio del turno in Coppa con il Cosenza (2-0) e un avvio di Serie A da sbrodolarsi dal godimento: tre vittorie, due pareggi e primo posto in classifica in solitaria. Davanti a Napoli e Udinese, alla Juve e allo stesso Empoli che D’Aversa ha reso sorpresa di questo avvio di stagione.