Con Vlasic il Torino ha mille facce: le opzioni di Vanoli

TORINO - Primato in classifica, stadio pieno ed entusiasmo contagioso. Anche dopo l'eliminazione in Coppa Italia subita per mano dell'Empoli. La vetta della classifica è una soddisfazione grande, che pure i giocatori vogliono godersi fino in fondo, posticipando il più possibile il risveglio dal sogno. In settimana, poi, è arrivata una bella notizia anche dall'infermeria: il recupero di Nikola Vlasic, che contro la Lazio domani sarà a disposizione di Paolo Vanoli. La paziente attesa del tecnico sta per essere ripagata da un rientro fondamentale, di un elemento che darà qualità e quantità al centrocampo, un reparto che quando non ci sono Ricci e Ilic è costretto per natura ad andare in affanno. Con Vlasic, dunque, aumentano le opzioni di gioco ma anche le risorse in termini prettamente numerici. Affrontare col centrocampo al completo i prossimi impegni può dare uno slancio nuovo al Toro, che in Coppa Italia si è riscoperto fragile nelle alternative. Vlasic c'è, Gineitis è tornato in campo dall'inizio contro l'Empoli e così in infermeria, oltre al giovane Zanos Savva, è rimasto soltanto Perr Schuurs, che lentamente sta cercando di uscire dal tunnel dei problemi al ginocchio che lo attanagliano da ottobre dello scorso anno. Insomma, Vanoli può finalmente contare sul gruppo quasi al completo, libero da acciacchi muscolari come non capitava da tanto tempo.