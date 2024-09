Toro, Vanoli: “Non guardo la classifica, abbiamo tanto da lavorare“. Su Baroni...

Archiviata l'eliminazione dalla Coppa Italia , la concentrazione del Torino si sposta totalmente sulla gara all'Olimpico Grande Torino di domenica, alle 12:30, contro la Lazio . Un importante test per i ragazzi di Paolo Vanoli , chiamati a consolidare lo strepitoso avvio di campionato che ha confermato la squadra granata nelle prime posizioni in classifica. Ma l'allenatore torinese, nella conferenza stampa di rito, ci ha tenuto a sottolineare quanto sia importante non farsi distrarre e, soprattutto, non sottovalutare l'avversario.

Torino-Lazio, parla Paolo Vanoli

Vanoli non ammette cali di concentrazione, e guai a sottovalutare la Lazio: "Il Toro deve essere sempre pronto. Loro sono stanno molto bene, lo hanno dimostrato in Europa League e hanno un potenziale offensivo importante". Priorità alla prestazione: "Lo sarà sempre, per arrivare a qualcosa di importante dipende dalle prestazioni. Poi c'è la caratura dell'avversaria, devi sapere fare tutto".

Che sfida si aspatta con Baroni? "Speriamo non faccia lo scherzetto. Con lui ho vinto un campionato a Verona, dalla B alla A, ed era un giocatore esperto. Quell'anno segnò 5-6 gol, mi chiedevo come facesse visto che era lento...(ride, ndr). Sono felice che Baroni abbia avuto questa grande opportunità, viene da tanta gavetta e mi fa piacere. Poi quando l'arbitro fischia sarà una battaglia e io penserò al Toro, lui alla Lazio".

Un occhio alla classifica lo si dà...: "No, non la guardo. La faccio guardare ai miei tifosi. La parte più bella è ciò che stiamo dando: siamo umili, la strada è lunga e dopo la Lazio avremo l'Inter per vedere a che livello siamo. Sono felice quando i tifosi sono felici, io devo guardare avanti perché il campionato non finisce domani".

Cos'è andato storto con l'Empoli?"Domani è un motivo in più per dimostrare che non sbagliamo ancora. È stata una delusione, volevamo passare, ma serve che si trasformi in energia positiva. Queste gare danno l'opportunità di capire dove migliorare, sono convinto che faremo un passo avanti. Bisogna crescere".

Ha poi aggiunto: "Nel primo tempo con l'Empoli ci è mancata velocità con la palla, ci era capitato anche contro il Lecce: se vuoi fare la partita, devi migliorare l'interpretazione con il pallone. Sto battendo tanto su questa cosa, non è facile migliorare ma ci lavoriamo", ma "Empoli e Lazio sono partite diverse. Il principio è che devi migliorare, al di là dell'avversario: non deve mai mancare qualità tecnica".

Ma i giocatori devono essere orgogliosi di avere questi tifosi al loro fianco durante le difficoltà: "L'ho detto ai giocatori, devono essere orgogliosi perché abbiamo dato qualcosa ai nostri tifosi, che sono la parte più importante. Ma il percorso è lungo, troveremo difficoltà e le dovremo superare insieme a questi magnifici tifosi".

Sul momento magico di Ricci

Ricci si sta affermando come uno dei migliori registi al mondo: "È un messaggio per il settore giovanile, devono imparare questo che è il vero calcio: uno non apre il controllo perché vede l'avversario e va in agitazione. Tutti vorrebbero centrocampisti che sappiano gestire il pallone come Ricci, siamo fortunati ad averli"

Su Schuurs e Sanabria

Come procede l'inserimento di Sosa? "Questo è il calcio moderno, tutti devono fare determinati ruoli. Mi serviva un giocatore mancino perché fa giocate più veloci, il destro tende a rientrare e a chiudere il campo. E poi l'evoluzione del sistema a cinque passa attraverso i braccetti: se hanno qualità da terzini, sanno creare superiorità in fase offensiva. Il mio intento contro l'Empoli era guadagnare un braccetto che potesse inserirsi. È facile dirlo, ma bisogna lavorare. Sosa, nell'eventualità, può fare anche quello e chissà in prospettiva futura. In difesa abbiamo un reparto su cui dobbiamo lavorare".

Quando si riverdrà Schuurs sul rettangolo di gioco? "Ci vogliono tempo e pazienza. Non dobbiamo mettergli pressioni, capita che si voglia accelerare il recupero. Gli siamo vicini, questa gente gli dimostra affetto ed è importante per lui. Ci vuole ancora un po'. Quanto? Dare tempi vuol dire mettermi una croce addosso. Non sono io a dire quanto tempo, sta facendo un processo. Prima di Natale? Non lo so dire...Bisogna avere solo pazienza, sta andando bene e sta reagendo bene. Sarebbe un bel regalo il suo rientro. La società lo ha soffiato a squadre importanti, lo aspettiamo come Vlasic". E proprio su quest'ultimo:

"Sarà convocato. È un giocatore che aspettiamo, ha qualità importanti. Poteva essere pronto per la coppa, ma voglio guardare avanti e quindi gli ho fatto fare un ultimo lavoro anche se era arrabbiato. Preferisco avere giocatori arrabbiati. Quando porto qualcuno, vuol dire che è pronto a giocare. Mi piace come mezzala offensiva, può giocare tra le linee e ha tecnica e intensità, deve imparare il posizionamento. Mi permette di fare non solo 3+1 ma anche 3+2, è un giocatore moderno e duttile. Per la sua voglia di fare a volte perde il posizionamento, cerca sempre di andare nel vivo del gioco: a volte è la non pazienza che ha quelli che se non toccano palla diventa nervoso, un po' come Ilic. Può anche fare altri ruoli, come lo ha fatto in passato".

Chi sfiderà Tavares e Zaccagni? "Anche a destra la Lazio ha giocatori veloci. Chiunque vada in campo lo deve sapere: ho la fortuna di avere un parco difensori che sa difendere su questi giocatori, lo abbiamo dimostrato con Leao soprattutto e Loftus-Cheek. E' una questione di fase difensiva, non è mai un discorso individuale. Vojvoda sta bene, stanno tutti bene".

Sanabria è in discussione? "Siete voi ad aver messo in discussione Sanabria. Tutti stanno dimostrando di volere una maglia da titolare, tocca a me metterli in condizione di fare bene. Gli attaccanti stanno facendo bene, è una fortuna".