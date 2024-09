Torino, non bastano Adams e Coco: vince la Lazio. Difesa da sistemare

TORINO - Non è bastato il cuore. Il Toro sotto di due gol per due gravi leggerezze difensive non è riuscito a riprendersi la partita e l'altissima classifica e alla fine, con un'altro cinchischiare in difesa, ha incassato il terzo gol. Insomma, tre gol regatati o quasi. Pensare che la rete di Adams (quella dell'1-2) aveva fatto sperare nel clamoroso recupero: così come la rete del 2-3 di Coco , oramai alla fine e non c'era più tempo per arrivare al miracolo.

Cairo contestato, Toro in allarme

Così la Lazio si è portata a casa i tre punti ingigantendo la contestazione del pubblico nei confronti del presidente Cairo, anche ieri assente, colpevole di vendere sempre i pezzi migliori: Buongiorno e Bellanova gli ultimi. E dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia è arrivata un'altra sconfitta che ha portato via il primato ma, soprattutto, dato il via a

tante domande con altrettanti punti interrogativi. La squadra in campionato sta facendo il massimo ma in queste due partite si è visto che probabilmente non ha la struttura e la rosa per poter lottare per posizioni importanti. C'è il rischio, forte rischio, di ripetere un cammino balbettante come l'anno scorso e ancora quello prima.

Vanoli, i miracoli e un Toro... corto

L'impressione è che Vanoli (ieri cacciato: perchè?)stia facendo dei miracoli e il timore è che alla distanza certi valori vengano fuori. E come se non bastasse sabato prossimo c'è la trasferta di Milano contro il l'Inter il che è tutto dire: ci andrebbe una prestazione super ma, soprattutto, più attenzione in difesa perché contro la Lazio la retroguardia ha messo paura. Certo che senza uno come Buongiorno...e pure Bellanova tutto diventa difficile. Comunque sia bisogna subito sistemare i meccanismi della retroguardia, tutta nuova, altrimenti contro Martinez e compagni si farà dura.