Vanoli e il primo tempo: “Molto arrabbiato, anche con l’Empoli l’abbiamo buttato"

Brusco stop per il Torino di Paolo Vanoli che perde tra le mura amiche dell'Olimpico Grande Torino contro la Lazio. Un 2-3 che fa il paio con l'eliminazione dalla Coppa Italia in settimana. L'allenatore granata, che non ha concluso la partita in panchina poiché è stato espulso per doppia ammonizione, ha commentato il match. Un'analisi fredda che meriterà un'analisi approfondita con la ripresa degli allenamenti di domani. Da registrare anche la fase difensiva che oggi non è riuscita a contenere Guendozi e compagni.