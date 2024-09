Zapata non cerca scuse per il Toro: "Siamo delusi e arrabbiati. Vlasic..."

Zapata e i complimenti per Adams

Degli attaccanti scesi in campo ieri, quello che offerto la prestazione migliore è stato senza dubbio Ché Adams, andato a segno per la terza partita consecutiva, ricevendo anche i complimenti del colombiano: «Adams è un grandissimo giocatore, fa piacere che stia trovando il gol. Per la squadra è importante. In attacco c’è una bella concorrenza, a Verona siamo riusciti a segnare sia io ché Tonny, che Ché: il mister ha tanta scelta in avanti». Il gol dello scozzese è arrivato su assist di Nikola Vlasic, che ieri si è rivisto in campo per la prima volta dallo scorso 3 maggio. «Abbiamo un po’ sentito la mancanza di Vlasic, è un giocatore importante per noi, lo ha dimostrato negli scorsi anni, lo ha dimostrato anche contro la Lazio», ha proseguito nella sua analisi Zapata. Il recupero del croato è certamente importante per il Torino, che può contare su un giocatore di qualità di più in mezzo al campo che può contribuire a velocizzare la manovra.