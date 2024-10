Torino, garanzia Godinho: il vice che non trema

Gli tremeranno le gambe a San Siro? Certamente no, non è un tipo abituato a scomporsi più di tanto. Sarà emozionato per la prima volta in panchina in Serie A al posto di Paolo Vanoli? Difficilmente. Anche perché in Serie B ha avuto modo di effettuare il rodaggio da primo allenatore. Per Lino Godinho la notte contro l'Inter sarà speciale, ma non troppo. Già in quattro circostanze ha rimpiazzato Vanoli, con discreti risultati: due vittorie e due sconfitte nei quattro precedenti in archivio. Il primo assaggio non è stato dei più semplici: il 10 aprile 2023 il Venezia perde 1-0 al Granillo contro la Reggina. Cinque giorni più tardi, però, arriva il successo per 3-2 al Penzo contro il Palermo. Il 19 maggio 2023 i lagunari cadono in casa del Parma per 2-1, ma Godinho si riscatta il 30 agosto 2023: trionfo in casa della Sampdoria firmato da Tessmann e Gytkjaer, che di fatto inaugurano la stagione che porterà al ritorno in Serie A del Venezia.

Al timone c'è Lino, che rappresenta una personalità perfettamente complementare a quella di Vanoli: il portoghese è calmo, riflessivo e pacato. Urla pochissimo, ma ha idee molto chiare. Riesce ad essere assertivo senza dare nell'occhio. Il contrario di Paolo: vulcanico, passionale e in grado di trovare soluzioni immediate ai problemi. Godinho, invece, ha un'impostazione da analista: cura ogni minimo particolare, porta idee innovative a tutto lo staff e ha una spiccata capacità di dialogo con giocatori di diverse nazionalità. Ci riesce bene anche perché parla quattro lingue fluentemente: portoghese, inglese, italiano e spagnolo.