Vagnati scuote il Toro: "Serve più personalità. Adams, Coco e Paleari..."

Ché Adams e Valentino Lazaro, mercoledì a margine della presentazione della terza maglia,avevano spiegato di credere alla possibilità di fare risultato domani sera a Milano contro l’Inter. E a crederci è anche il direttore tecnico, Davide Vagnati , che ieri mattina ha partecipato all’inaugurazione della via dedicata a Giorgio Ferrini. Ispirato dalle qualità del capitano dei capitani, ha tracciato la strada che il Torino dovrà seguire quando l’arbitro darà il fischio d’inizio: «Dobbiamo scendere in campo con l’atteggiamento giusto, con quel furore agonistico che aveva appunto Ferrini. Anche perché dal punto di vista tecnico non possiamo paragonarci: l’Inter ha grandi campioni, ha vinto lo scudetto, negli ultimi anni è arrivata in fondo alle competizioni europee e per noi sarà una partita difficile».

Difficile, ma non impossibile. Andranno però evitate le sbavature commesse domenica contro la Lazio : errori che il Torino ha pagato a caro prezzo conoscendo, nel giro di pochi giorni, la seconda sconfitta stagionale dopo quella in Coppa Italia contro l’Empoli. «Dispiace prendere gol per qualche errore tecnico, dobbiamo levarli e guardare avanti. Sono convinto che abbiamo la qualità e la possibilità di farlo», ha proseguito ai microfoni di Sky il direttore tecnico. Restando sulla gara persa contro la formazione biancoceleste, Vagnati ha anche aggiunto: «Siamo dispiaciuti per quello che è accaduto nel primo tempo contro la Lazio, ma questo non deve essere un peso che ci dobbiamo trascinare avanti. Noi ora dobbiamo pensare che siamo facendo bene, che stiamo percorrendo la strada giusta e dobbiamo continuare a seguire le indicazioni del mister Vanoli, ma anche avere più personalità sul piano della gestione della gara. Questo aspetto è importate e non deve mai mancare».

Adams punta l'Inter

Tornando alla sfida di sabato sera contro l’Inter, a guidare l’attacco del Torino, al fianco di Zapata, potrebbe esserci Adams: lo scozzese sta attraversando un ottimo stato di forma come dimostrano le tre reti consecutive, in altrettante partite (contro Verona, Empoli e appunto Lazio). Dovrà però vincere il ballottaggio con Sanabria, che Vanoli ha schierato titolare nelle ultime due gare di campionato. «La concorrenza ci deve essere perché porta ad allenarsi al massimo ma anche perché fa bene a qualunque squadra che punta a crescere e a migliorarsi, come vogliamo fare noi. La concorrenza porta grandi benefici, se qualcuno non riesce a reggerla vuol dire che non riesce ad alzare il proprio livello. Noi vogliamo averla per far sì che Vanoli possa avere sempre una scelta ampia», ha continuato il dirigente granata.

L'importanza dei nuovi acquisti

Adams non è l’unico tra i calciatori arrivati nella sessione estiva del mercato a essere riuscito a imporsi e guadagnare un posto da titolare e Vagnati ha voluto lodare l’impatto di chi è riuscito immediatamente a ritagliarsi spazio nell’undici di Vanoli: «Adams sta facendo bene ma non solo lui, anche Coco ha avuto un impatto positivo. E poi vorrei citare Paleari, che contro la Lazio ha giocato una buona partita nonostante fossero passati alcuni anni dall’ultima volta in cui è stato protagonista di una gara di Serie A». Poi il direttore tecnico ha concluso: «Ora dobbiamo continuare sia questa strada e lavorare».