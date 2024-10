Toro, Zapata più Adams: la reazione ha i loro nomi

TORINO - Su sei partite di campionato ne ha giocate tre da titolare e contro l’Atalanta è andato a bersaglio. Gli altri due gol li ha firmati da subentrato contro Verona e Lazio. In rete anche in Coppa Italia contro l’Empoli dove, però, la sua prodezza non è servita per evitare la sconfitta e, quindi, l’eliminazione. Quattro gol in tutto, dunque: non male, anzi benissimo. Stasera a San Siro, considerato che in campionato lo scozzese arriva da due panchine consecutive, dovrebbe scendere in campo dal primo minuto al fianco dell’intoccabile capitan Zapata anche perché in quest’ultimo periodo Sanabria è in evidente calo: il paraguaiano non riesce più a incidere, non solo in fase realizzativa ma anche in quella di impostazione. In passato, infatti, riusciva comunque a rendersi utile anche senza segnare. Tornava ad aiutare i compagni del centrocampo e apriva dei varchi. Adesso niente. Niente di tutto questo. Facile, dunque, prevedere per lui la panchina con la possibilità di entrare a partita in corso visto che Vanoli sfrutta sempre a piene mani chi comincia da fuori. Sanabria, dunque, dovrà essere bravo a sfruttare queste occasioni per recuperare il terreno perduto.